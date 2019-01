Rivera: "Cuando nos necesite el club vamos a tratar de estar ahí"

El diputado del área de Innovación, Participación Cidadá, Mocidade e Deporte de la Diputación Provincial de Lugo, Pablo Rivera, aseguró este miércoles, en el programa De bote en bote, que se puede ver desde este viernes en la web de este diario, no haberse sorprendido por la excelente respuesta de la afición lucense en la temporada del retorno a la ACB. "La afición ha respondido como ha hecho siempre», dijo para explicar que ese convencimiento parte «del precedente de cuando formé parte del consejo de administración del Breogán, eso sí durante un período muy corto, pero en aquel momento tan complicado se abrió la campaña de abonados sin tener equipo, ni presupuesto, ni nada, y la gente también respondió. Y ahora fue el éxtasis al haber llegado a un lugar que se merecían".

El diputado provincial habló de ese especial sentimiento "de decir vamos al Breogán, vamos a hacernos socios, vamos a ayudar, a colaborar, a involucrarnos en el proyecto existe y además con la consciencia de que el baloncesto no es fútbol y que se necesita un poco más de implicación de la masa social, del empresariado, de que cada céntimo es necesario y esto es algo que se percibe". "En el ámbito del deporte en general hay una cierta envidia con el tema del Breogán porque en cuanto a afición, en cuanto a seguimiento y en cuanto a capitalizar a determinados aspectos de la sociedad, está bastante por encima de cualquier otro club y los hay muy importantes", añadió Rivera.

"Necesitamos otra instalación. El problema es que quizá no hay tantos terrenos como se piensa"

El Cafés Candelas Breogán atraviesa por un momento complicado con reconocida incapacidad presupuestaria para poder reforzar la plantilla. Sobre la posibilidad deuna ayuda extra por parte del organismo provincial, Rivera explicó que la Diputación "está ahora con respecto al Breogán como debe estar, en un segundo plano. Apoyamos económicamente al club con el contrato de patrocinio y no nos metemos en sus decisiones. Cuando el club nos necesite vamos a tratar de estar ahí. Pero no hay que acostumbrarse a que el único que solucione los problemas sea la Diputación. Debemos de tener la capacidad de exigir a otras administraciones que colaboren, a lo mejor no con la misma intensidad, pero que echen una mano al Breogán porque hay instituciones que están ayudando al Obradoiro, que está en la misma categoría, y lo justo es que los dos reciban lo mismo y aún estamos esperando. Esto hay que reivindicarlo, pero la Diputación ayudará en su justa medida".

Pablo Rivera comentó que se estudia el cambio de iluminación del Pazo «no por exigencia de la ACB sino en aras de una mayor eficiencia energética» y la construcción de un nuevo polideportivo. "Llevamos tiempo con este tema. Lugo, por el crecimiento exponencial de la práctica del baloncesto y de deportes de pabellón, necesita otra instalación y todos somos conscientes de ello. El problema es que se necesitan terrenos y quizá no haya tanto como la gente piensa. Un pabellón de una pista cabe en cualquier sitio pero hay que pensar en grande, se necesita algo más funcional con dos o tres pistas como mínimo", acabó.