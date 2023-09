Rivalidad con acento gallego

El Ángel Carro se engalana para vivir uno de los partidos más esperado en cuanto se supo que el Lugo competiría este año en Primera RFEF y que el Deportivo no lograba su ansiado regreso al fútbol profesional. Hace meses que el derbi gallego está marcado en el calendario de muchos aficionados y, caprichos del destino, el sorteo de calendario lo fijó para una segunda jornada repleta de emociones por parte de ambas entidades.

Lo es para el Lugo, un equipo para el que siempre es especial recibir al Deportivo de A Coruña, por la rivalidad que existe con el equipo vecino, y lo es para un cuadro herculino que no consiguió superar al lucense en los años que concidieron en Segunda División. El Deportivo quiere estrenarse con un triunfo oficial en el Ángel Carro y además lo necesita para quitarse el mal sabor de boca de su estreno en la temporada el pasado fin de semana, tras ese empate sin goles en Riazor ante un combativo Rayo Majadahonda.

La imagen de los jugadores de Imanol Idiákez no fue la deseada por el técnico y la afición, y por ello afrontan el duelo de esta noche como un examen para devolver la ilusión a los seguidores deportivistas y para corregir un rumbo que se desvió después de la primera fecha del curso.

Para el Lugo, ganar esta noche no solo impulsaría las buenas sensaciones de la primera jornada y apuntalaría un proyecto que ha generado cierto optimismo durante la pretemporada, sino que supondría un triunfo que elevaría la confianza de los jugadores y el cuerpo técnico precisamente por la rivalidad que existe entre las dos entidades. Ganar al Deportivo esconde connotaciones que van más allá de lo meramente futbolístico, y por ello el equipo de Pedro Munitis se enfoca en repetir la buena segunda parte que firmó ante el Teruel en su estreno en la Primera RFEF.

El equipo rojiblanco necesitó remontar el gol inicial de Castillo, que adelantó al cuadro turolense a la media hora de partido. El 'hombre gol' del Lugo, Willy Ledesma, igualó muy poco después y dejó todo abierto para una segunda mitad en la que el Lugo dio un paso adelante y tuvo la paciencia necesaria para hacerse con los tres puntos.

Alineaciones para el encuentro de este sábado. EP

El futbolista clave en el triunfo fue Sergio Aguza, que con su gol a falta de diez minutos desató la locura en el Ángel Carro y colocó a su equipo en lo más alto de la clasificación tras el primer fin de semana del año. Pero el trabajo del resto de sus compañeros, los que salieron de inicio y los que entraron de refuerzo -Idrissa, Thiago Ojeda, Antonetti y Carlos Julio- fue fundamental en el resultado final.

El Lugo quiere mantener la tónica ante el Deportivo y lo hará con más efectivos que la pasada semana, puesto que cuenta con Antoñín, incorporado hace cuatro días, para el duelo de este sábado. El delantero podría disfrutar de sus primeros minutos como rojiblanco en uno de los retos más exigentes que tiene por delante el equipo de Pedro Munitis.

Primera jornada: el Lugo se estrenó con un buen triunfo ante el Teruel y el Dépor empató en Riazor

Si la primera jornada marca el estado de ánimo de los equipos, el Lugo afronta el duelo ante el Deportivo con más confianza gracias a su convincente triunfo ante el Teruel en el Ángel Carro que le colocó en la parte alta de la clasificación. El Dépor, por su parte, tropezó en casa ante el Rayo Majadahonda (0-0).



La estadística: 2 triunfos en 2023



El del Teruel fue el segundo triunfo oficial del conjunto rojiblanco en todo el año. El equipo lucense firmó una pésima segunda vuelta en Segunda División que le condenó a la pérdida de categoría y solo pudo sumar los tres puntos en la última jornada, ante el Burgos (0-1). Por ello, el triunfo ante el Teruel gozó de la máxima importancia



El último fichaje del Dépor: el gallego Hugo Rama, ex del Lugo, refuerza el centro del campo



El exjugador del CD Lugo Hugo Rama —militó en el equipo rojiblanco entre 2019 y 2022— regresa a las filas del Deportivo, equipo en el que inició su formación como futbolista, para reforzar el centro del campo del cuadro blanquiazul. Rama no cuajó en el Oviedo, al que llegó desde el Lugo en 2022.



El dato: 2.000 aficionados



El Ángel Carro espera una de las mejores entradas de la temporada, si no la mejor, con la llegada de más de 2.000 aficionados del Deportivo. La cercanía entre Lugo y A Coruña y la rivalidad entre los clubes facilita la presencia de aficionados rivales en las gradas rojiblancas.