El Lugo y el Zaragoza... ¿dos rivales directos?

La Segunda División es como un compartimento estanco. Sobre su césped, los títulos, los años en Primera o los récords no son más que datos en un libro de historia, recuerdos en una caja de metal bajo tierra o enviada al espacio junto a un disco de los Beatles y una foto de Laika. En la categoría de plata no importa lo que hayas sido, importa quién eres y en ese terreno un equipo casi minúsculo en Europa puede competir en igualdad de condiciones con otros que fueron referencia en el Viejo Continente. Ese es el caso del Lugo y el Zaragoza, rivales este domingo (20.30 horas). Separados por un universo futbolístico no hace mucho pero unidos desde el curso 2013-2014, incluso con la misma condición de supervivientes.

Aunque el maño cuente con seis Copas del Rey, una Recopa, una Copa de Ferias y una Supercopa de España no ha sido un equipo con el que el Lugo no haya competido de tú a tú. En estas ocho campañas de pasado común –cumplen nueve juntos con la actual– el cuadro rojiblanco quedó por delante en la tabla en la 2013-2014 –el Lugo fue duodécimo y el Zaragoza decimocuarto– y en la 2016-2017, cuando los rojiblancos fueron novenos y los aragoneses, decimosextos.

A pesar de que la condición de histórico del fútbol europeo del Zaragoza lo hace estar situado entre los candidatos al ascenso casi cada año, el cuadro maño ha convivido con el descenso en varias campañas. Tuvo que pelear hasta el final por no bajar en la 2013-14, la 2016-17, la 2018-19 y la pasada, en la que, como en las anteriormente citadas –salvo la 2016-17 en la que el Lugo de Luis César rozó el play off de ascenso– tuvo al cuadro lucense como compañero de viaje en la zona baja.

El Lugo acabó por delante del Zaragoza en las temporadas 2013-2014 y 2016-2017

Este domingo se enfrentarán con una situación parecida, con los dos equipos en la pelea por la supervivencia en la categoría de plata. Los dos suman seis puntos y están en la zona peligrosa de una clasificación que, en el mes de septiembre, los califica como rivales directos.

No es la primera vez que los dos llegan a esta jornada en este puesto en la tabla, ya que el Zaragoza se acostumbró a los malos inicios en Segunda, como en las temporadas 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 y 2020-2021, cuando estaba cerca de la zona de descenso.