Un rival en busca del milagro

El Real Betis Baloncesto visita el próximo sábado (20.45 horas) al Río Breogán con la exigencia de sumar un triunfo que le mantenga vivo en la lucha por la permanencia. El equipo de Sevilla ocupa actualmente la antepenúltima posición de la tabla con cuatro triunfos y solo supera al Manresa y el Fuenlabrada, que con tres resultados positivos son los que ocupan en estos momentos los puestos de descenso.

La situación del conjunto bético no es nueva. La pasada temporada libró del descenso tras protagonizar un gran final de temporada con seis victorias en los últimos siete partidos. Desde luego, no es fácil repetir una racha de esas características y por eso el Betis necesita ir sumando victorias en las catorce jornadas que restan conscientes de que su margen de error ya es mínimo.

Para defender sus opciones de permanencia, el conjunto sevillano, tal y como ya hizo en la pasada temporada, ha cambiado de forma muy significativa su plantilla. Sin ir más lejos, con respecto al equipo que jugó y perdió (84-89) con el Río Breogán en la primera vuelta, han causado baja cinco jugadores. Incluso una de las incorporaciones, que debutará en Lugo el próximo sábado, Anzejs Pasecniks, ya jugó el año pasado en el equipo sevillano y llegó también con la segunda vuelta iniciada como refuerzo.

También hay que tener en cuenta que la situación del Betis es aún más apurada que en la pasada campaña por dos motivos: el primero es que en la temporada 2021-22, con veinte partidos disputados, el equipo de Luis Casimiro sumaba seis triunfos, dos más que los actuales. Por otra parte, en esta ocasión ya no contarán con Shannon Evans, traspasado al Valencia, que fue clave para la salvación del conjunto andaluz. Evans fue el año pasado el segundo máximo anotador de la Liga, por detrás de Dzanan Musa, y aún es el máximo anotador en la actual campaña, (17,7 puntos de media) a pesar de que su protagonismo en el equipo valenciano se ha visto radicalmente recortado.

Además de Evans también abandonaron la disciplina del conjunto bético Rodions Kurucs, Jeremiah Hill, Georgios Tsalmpouris y Txemi Urtasun. También están de baja, por lesión, Luke Fisher y Eulis Báez, que se lesionó precisamente ante el Río Breogán.

En Lugo estarán cinco jugadores que en la primera vuelta no pertenecían al Betis, tres de ellos llegaron en calidad de cedidos, son los casos del alero Tyson Pérez, cedido por el Andorra y que empezó la temporada en las mismas condiciones en Manresa, del escolta dominicano Jean Montero, por el Gran Canaria, y del ala-pívot húngaro Zsombor Maronka que pertenece a la disciplina del Joventut de Badalona.

Además de estos jugadores también incoporaron al pívot de 2,16 metros de estatura Anzejs Pasecniks, que como está dicho jugará su primer partido con el Betis en esta temporada ante el Río Breogán, y el base estadounidense, con pasado en los Phoenix Suns e internacional absoluto con Estados Unidos, Josh Gray.

Tyson Pérez y Montero, de moda

Tyson Pérez fue convocado por Sergio Scariolo para disputar los dos últimos encuentros de las ventanas Fiba para la clasificación para el Mundial 2023. Circunstancia impensable no hace mucho, cuando el dominicano jugaba para el Manresa. Lo cierto es que en los diez partidos que jugó a las órdenes de Pedro Martínez, el alero aportó apenas 6 puntos y 4 rebotes por encuentro.



Su rendimiento no estaba acorde con lo que se esperaba, a pesar de que el jugador venía de una grave lesión, y el equipo catalán decidió prescindir de sus servicios. Tyson no necesitó tiempo para adaptarse en Sevilla. A las órdenes de Luis Casimiro todo cambió de repente. En cuatro partidos, el jugador lleva una excelente media de 16,5 puntos y de 10,5 rebotes.



Montero, en la élite

Con solo 19 años, el dominicano Jean Montero ya se hizo un sitio en la élite del baloncesto. En la temporada 2020-21 debutó en la Liga Endesa con el Gran Canaria, club que tiene sus derechos. En el verano pasado jugó 5 partidos en la Summer League con los Knicks. El pasado fin de semana sus 22 puntos con la selección dominicana fueron claves para dejar fuera del Mundial a Argentina.