El Fuenlabrada: un rival en estado crítico

El Lugo se jugará zanjar la permanencia matemática ante un rival sin objetivos, en una crisis en la que lleva instalado desde finales de enero y con los dos pies en la Primera RFEF. El Fuenlabrada visitará este sábado (16.00 horas) el Ángel Carro con la peor racha de derrotas vigente de toda la Segunda División.

El conjunto madrileño llegará al estadio del Miño después de enlazar siete derrotas consecutivas y ganar solo dos partidos en este 2022.

En ese tiempo el conjunto azulón ha encajado 19 goles. En cinco de las siete derrotas el rival anotó tres tantos, mientras que en los dos últimos, ante dos rivales directos como el Amorebieta y la Real Sociedad B, el conjunto dirigido por José Ramón Sandoval sufrió sendos 1-2.

Le sentó mal el cambio del año al Fuenlabrada. Desde el mes de enero sumó nueve puntos de 54 posibles. En el nuevo año perdió 14 de los 18 encuentros que disputó en la Liga, además del duelo ante el Cádiz en la Copa del Rey.

Su única fuente de puntos fueron los triunfos domésticos ante la UD Las Palmas en la jornada 24 celebrada el 22 de enero y contra el Málaga del 19 de marzo en la jornada 32 y los tres empates seguidos entre los partidos 26 y 28 ante el Valladolid, Éibar y Alcorcón.

Fuera de casa tampoco funciona el cuadro madrileño. Solo ganó un partido en toda la competición lejos de su campo. Fue en la segunda jornada de liga, en Santo Domingo ante el Alcorcón, el otro equipo que también ha descendido matemáticamente a la Primera RFEF.

De este modo, el Fuenlabrada enlaza 18 encuentros sin sumar los tres puntos lejos de su estadio, de los que los últimos seis son derrotas.

El equipo que dirige actualmente José Ramón Sandoval es el peor visitante de toda la categoría. Tan solo ha logrado 8 puntos, tres menos que el Amorebieta, el segundo peor lejos de su estadio, con 13 puntos. El tercero con menos puntos a domicilio es el Alcorcón, con 12, mientras que el Lugo es el cuarto con 13.

"Es verdad que el Fuenlabrada lleva una mala dinámica y una mala racha, pero sabemos que vendrán a competir al máximo y de aquí al final de Liga intentarán sacar el mayo número de puntos posible. Nosotros sabemos que es un día clave para el equipo e intentaremos cerrar la permanencia ya", declaró el extremo del Lugo Sebas Moyano.

El jugador cordobés no se fía de los fuenlabreños a pesar de no tener nada en juego ya en el temporada. "A lo mejor ya no tienen la presión de la competición, pero no creo que se dejen llevar. Ellos van a competir por orgullo y nosotros tenemos que estar atentos porque tienen jugadores muy buenos y con experiencia en la categoría. Pero nosotros vamos a salir al cien por cien para ganar el partido", observó Moyano.