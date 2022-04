La eliminación del Gran Canaria de la Eurocup, sufrida el pasado martes en propia cancha, a partido único y ante el Andorra, el colista de la Liga Endesa, deja tocado al equipo canario, que tenía en la competición europea uno de los grandes objetivos de la temporada. Esta eliminación de una competición que podría llevarles a disputar la Euroliga la próxima campaña, y que se une a la decepción que ya significó no lograr la clasificación para disputar la Copa del Rey, convierten para los de Porfirio Fisac el encuentro del próximo domingo (13.00 horas en el Gran Canaria Arena), ante el Río Breogán en una auténtica final.

El Gran Canaria, uno de los seis mayores presupuestos de la competición española, tiene que aferrarse ahora a lograr la clasificación para los play off y este camino pasa necesariamente por derrotar al equipo lucense. Quedar fuera de las eliminatorias por el título sería un fracaso sin paliativos para los canarios.

Tras jugar ante el Río Breogán a los canarios les quedarán el Madrid, el Valencia y el Betis

La temporada pasada, la primera de Porfirio Fisac en el banquillo del conjunto canario ya estuvo lejos de las expectativas. No jugó la Copa y se metió en la última jornada de la fase regular en los play off donde fue eliminado en dos partidos por el Real Madrid. Un bagaje que, al igual que el juego del equipo, estuvo lejos de los esperado y que provocó siete bajas — entre ellas las de Javier Beirán, Stan Okoye, Sean Kilpatrick o Matt Costello— y la llegada de jugadores de alta cotización en la Liga Endesa como Dylan Ennis y Nicolás Brussino, ambos llegados del Zaragoza, Miquel Salvó del Burgos, Ilimane Diop del Baskonia o Artem Pustovyi que lo hizo desde el Barça.

El Gran Canaria empezó bien la competición, con seis triunfos en las ocho primeras jornadas, pero una sucesión de seis derrotas consecutivas, de la undécima jornada a la decimosexta, les apartó de poder estar entre los ocho mejores de la primera vuelta.

En la Eurocup, el Gran Canaria tenía la gran opción de salvar la temporada e incluso conseguir el gran premio de verse entre los grandes que disputan la Euroliga. La meta estaba a solo tres partidos — todas las eliminatorias en Eurocup se juegan a partido único— y al menos dos de ellos con el público a favor. Pero el Gran Canaria falló con estrépito y cayó en un partido que tuvo controlado. Un duro golpe.

Ahora a los canarios solo les queda acabar de la mejor forma su participación en la Liga. El Gran Canaria ocupa la última plaza, la octava, que permite disputar los play off pero con solo un triunfo de ventaja con respecto al Murcia, con el que además perdió los dos encuentros. El Gran Canaria, después de jugar contra el Río Breogán, lo hará en su pista ante el Real Madrid y Valencia y visitará al Betis. No le queda otra. No pueden fallar ante los de Mrsic.