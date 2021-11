Un rival de altura para que el Lugo aumente su buen nivel

Seguir la estela de Lezama en el Ángel Carro. Mantener la sonrisa que solo da el triunfo ante un contrario de altura. Lograr tres puntos que supondrían un espaldarazo a un proyecto que superó ante el Amorebieta su primer bajón de resultados. El Lugo se mide este domingo (16.00 horas) en casa al poderoso Éibar con el viento de espalda del 1-3 conseguido hace una semana en el País Vasco para dar una zancada hacia la zona tranquila de la clasificación.

Cimentar una tranquilidad lograda ante un rival directo. El taumatúrgico triunfo frente al Amorebieta aportó la dosis de calma que le habían negado los resultados del pasado inmediato. Fueron reveses por detalles, sin mostrar inferioridad ante su rival. En aquellos cuatro partidos sin ganar la moneda cayó cruz, pero la tendencia pudo haber cambiado en Lezama para que vuelva a ser cara ante el Éibar, pese a la dificultad de jugar ante uno de los grandes favoritos al ascenso.

Porque el cuadro armero hace tiempo que dejó atrás sus dudas. Fue al principio de Liga, cuando encajó sendas derrotas en Huesca y frente a la Ponferradina en Ipurua.

El Éibar solo ha perdido en Valladolid en los últimos catorce partidos de Liga

Desde aquella jornada dos, el conjunto dirigido por Gaizka Garitano solo perdió en Valladolid (2-0). Una derrota en catorce partidos, 33 puntos de 42 posibles. Una cifra que impresiona, peor que no asustará a un equipo que rinde aún más en su propio feudo.

A pesar de que la última jornada en casa el Lugo cayó ante la Ponferradina, el duelo pudo caer para los rojiblancos, a los que Sergi Enrich maltrató con su gol en el descuento.

Antes de ese duelo, el cuadro de Rubén Albés se había manejado a la perfección al lado del Miño, donde solo el Valladolid había salido con los tres puntos.

Quiere recuperar esa fiabilidad doméstica el conjunto lucense justo antes de afrontar dos duelos ligueros claves para la salvación: ante el Alcorcón en Santo Domingo y frente al Ibiza en casa.

DUDA CON GERARD. La presencia de Gerard Valentín en la convocatoria es la gran incógnita del Lugo. El extremo catalán ya se ejercitó con normalidad esta semana, pero el técnico Rubén Albés declaró que no arriesgarán con un jugador frágil en cuanto a lesiones.

No parece que vaya a salir de inicio, pero podría contar para salir en la segunda mitad si entra en la convocatoria de Albés. Ahí estará Óscar Whalley, que ya está recuperado de sus problemas en una mano, aunque no parece probable que le quite el puesto a Vieites, que ha ido aumentando sus prestaciones con el paso de las jornadas y parece afianzado en la titularidad.

El Lugo tendrá que mantener su carácter competitivo para poder sumar ante los vascos

El resto del equipo parece el habitual para el preparador vigués. Ricard Sánchez, que ha mostrado un gran nivel en la derecha, podría mantener su sitio en el once a pesar de la recuperación de Campabadal. En el otro costado seguirá Lebedenko, mientras que en el centro de la zaga estarán Juan Antonio Ros, Xavi Torres y Alende.

En la medular parece fijo Josep Señé, mientras que Hugo Rama o Seoane se jugarán el otro puesto al lado del catalán. Por delante estarán Chris Ramos y Jaume Cuéllar, con el goleador Carrillo en punta.

VUELTAS EN EL ÉIBAR. El conjunto de Gaizka Garitano recupera para este partido a Javi Muñoz, una vez cumplida la sanción por acumulación de tarjetas. Es una pieza importante para el Éibar, ya que es el jugador que más minutos ha disputado en esta temporada.

También, después de varias semanas, volverán Arbilla y Fran Sol, que ya entrenaron con el grupo, según informó el de Derio, aunque su presencia en el terreno de juego todavía se antoja prematura. Siguen lesionados Franchu Feuillassier y Frederico Venancio y a ambos se les une Óscar Sielva, que no viajará a Lugo, debido a unas molestias en el pubis.