El ritmo y los triples mandan en el grupo del ascenso del Río Breogán

A pesar de las dos derrotas consecutivas sufridas, por primera vez en esta temporada, el Río Breogán sigue como líder en solitario del grupo por el ascenso en la LEB Oro, aunque su ventaja se ha visto reducida a una sola victoria con respecto a Granada y Tau, y de dos sobre Alicante, Oviedo y Coruña.

Por lo tanto, la situación de los breoganistas, a falta de seis jornadas para la conclusión de esta fase liguera, sigue siendo de privilegio. Es más, si solventaran los dos próximos partidos —en Almansa y en Lugo ante el Tau—, impulsarían de forma notable sus aspiraciones.

Las cuatro jornadas que se han disputado hasta el momento han ratificado la igualdad existente pero, sobre todo, está destacando porque la mayoría de los partidos se juegan a un ritmo muy alto, con acciones ofensivas resueltas en pocos segundos de posesión y un creciente protagonismo de los lanzamientos de tres puntos acompañado por un porcentaje de aciertos más que notable.

El equipo celeste es el que menos acierto tiene en la larga distancia, con un 28,2%

La media de anotación ha sufrido un incremento notable. Oviedo y Alicante superan los 90 puntos de media y Tau y Valladolid superan los 80. En la primera fase, Tau y Alicante fueron los máximos anotadores en el grupo B con 79,8 puntos de media y en el grupo A lo fueron el Valladolid con 82,6 puntos y el Oviedo con 79,3. En los encuentros disputados en esta fase el Río Breogán mantiene prácticamente la misma media anotadora que en la primera: 78,7 actualmente frente a los 78,3 en el Grupo A. La diferencia es que mientras que los jugadores de Diego Epifanio fueron el tercer equipo más anotador del grupo A, ahora mismo solo superan a Leyma (77 puntos de media), Palma (73,5) y Palencia (71,5).

Este desfase en la anotación de los breoganistas con respecto a la mayoría de sus rivales puede tener su origen en el ritmo. Los celestes, a pesar de ser uno de los mejores equipos en rebote, apenas anotan en contraataque y son contadas las ocasiones que lo hacen en superioridad con lo que apenas llegan puntos fáciles. Es una de las causas que explican que el conjunto breoganista sea, tras el Palma y el Palencia, el equipo que menos lanzamientos de campo han realizado.

TRIPLES. También acusa el hecho de ser el equipo del grupo de ascenso que menos canastas triples ha conseguido hasta el momento, con un total de 24, muy por debajo de los 43 o los 41 que ya llevan anotados el Oviedo y el Alicante.

Es cierto que el Breogán es también el equipo que menos utiliza ese tipo de lanzamientos. Con 85 lanzados, solo el Palma, con 79, registra menos intentos que el equipo de Epifanio. Con todo, lo más significativo es que a pesar de tan pocos tiros —lo que podría interpretarse que no hay abuso en el tiro— el Breogán es el único equipo del grupo que no llega al 30% de aciertos. Se queda en un 28,2%, muy lejos del extraordinario 43,4% del Oviedo, pero también lejos del 38,7% del Tau o el 36% del Granada.

El Breogán logró 78,7 puntos por partido en la primera fase frente a los 78,3 de la actual

Con todo, hay que considerar, y no es un detalle menor, que el Río Breogán no ha podido disponer de Salva Arco en los tres primeros encuentros de esta fase y que Roope Ahonen, sin estar aún en su mejor forma, fue baja ante el Palma y en la práctica frente al Tau. Es decir, el conjunto lucense no contó hasta el pasado sábado frente al Alicante con sus dos mejores tiradores de forma conjunta.

Llama la atención que el Río Breogán, sobre todo por lo ya comentado de ausencia de acciones en superioridad, es el tercer equipo del grupo del ascenso que más asistencias reparte, con 15,8 por encuentro —le superan el Coruña con 17 y el Tau con 16,5—, lo que representa un incremento notable en este aspecto con respecto a la primera fase, donde la media del conjunto lucense superaba ligeramente los diez pases de canasta por encuentro.

En las cuatro jornadas disputadas, el gran animador está siendo el Oviedo. Además de ser el máximo anotador, el equipo con mejor porcentaje en triples lleva cuatro victorias tras jugar ante Palma, Alicante, Tau y Almansa.

Primera visita a Almansa

El Almansa será el próximo rival del Río Breogán. El equipo lucense jugará por primera vez en su historia en la ciudad albaceteña, ya que la pasada temporada se suspendió la competición antes de que el conjunto breoganista visitara a su próximo rival. Por lo tanto, Breogán y Almansa solo se han enfrentado en una ocasión, en el Pazo, en un encuentro que finalizó con victoria visitante por un punto (85-86).



Bajas en el Almansa. El Almansa, a pesar de las graves lesiones de Josep Pérez y los pívots Koné y Bubalo, ha conseguido su objetivo esta temporada al asegurarse la permanencia.