Riquer es la apuesta del Pescados Rubén para el banquillo la próxima campaña

El Pescados Rubén Burela FS ya tiene elegido entrenador para la próxima temporada una vez que el equipo está salvado y continuará la próxima temporada en Primera División de fútbol sala. Se trata de Alberto Riquer (Madrid, 10 de octubre de 1974), exjugador internacional con España y jugador del Caja Segovia y Azkar Lugo, entre otros equipos. En su faceta como entrenador, Riquer acarrea una experiencia internacional importante desde la temporada 2015-16, cuando dirigió al Baku United. También estuvo en el cuerpo técnico del Inter Movistar antes de dirigir al Bardal Urayasu japonés y al ASD Feldi Eboli, de la Serie A italiana, club en el que está haciendo una temporada histórica, tanto en la Liga como en Copa.

Su palmarés como jugador es impresionante. Destaca su título mundial con España en el Mundial de Guatemala 2000 y el oro europeo en Rusia 2001. También fue subcampeón en el Europeo de España de 1999. Jugó 44 partidos con España y marcó 12 goles. A nivel de clubes, ganó dos Ligas, una con el Talavera y otra con el Caja Segovia, tres copas de España, todas ellas con los segovianos, y una Copa europea de clubes,

Riquer tomará el relevo en el club burelés de Sito Rivera que, a su vez, sustituyó a Juanma Marrube en los últimos meses de la temporada. Tras conquistar la permanencia, Rivera se marcha de la entidad naranja dejando un grato recuerdo. El técnico se mostró muy feliz por la salvación y calificó su estancia en Burela como "un regalo". "Llevaba fuera de la Liga desde 2007 y pensaba que no tendría la oportunidad de entrenar ya en Primera, así que me llevé una gran alegría cuando me llamaron del Pescados Rubén. Ahora me siento y satisfecho de haber podido ayudar a la permanencia, porque un descenso hubiera sido doloroso para el club y frustrante a nivel personal", añadió.