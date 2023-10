El Río Breogán vive un inicio de temporada plagado de contratiempos

El comienzo de temporada para el Río Breogán no está siendo afortunado. En lo deportivo, Stefan Momirov dispuso de un último tiro para que la victoria ante el Manresa se quedara en casa este domingo. Pero erró. La prórroga fue "un cara o cruz", como reconoció Pedro Martínez, entrenador del cuadro catalán. Y salió cruz.

El relevante triunfo (63-69) ante el Andorra el pasado viernes encierra una intrahistoria de desdicha para el cuadro celeste, especialmente en el desplazamiento de vuelta. Aparte del tiempo inherente al propio viaje en autocar hasta Barcelona y en avión hasta Santiago, hay que sumarle esa hora y media que separa la capital gallega de Lugo. Cuando la expedición arribó el sábado al Pazo, cinco jugadores tuvieron que pasar el control antidoping. Algo obligado, obviamente, pero tener que someterse a ello en esta ocasión concreta conllevó una contrariedad añadida a la fatiga que supuso el éxodo y el propio encuentro.

Además, Sergi García regresó con molestias físicas por una subida de cuádriceps —se retiró antes de finalizar el encuentro en Andorra— y Matas Jogela con fiebre por un proceso vírico —de hecho, no pudo participar el día siguiente, ante el Manresa—. Para colmo de males, el escolta Anthony Polite y el ala-pívot Dimitrios Agravanis se lesionaron durante el choque ante el cuadro barcelonés.

En este infeliz contexto celeste, el breoganismo debe sacar lo mejor de sí mismo. Tito Díaz, director general del club, ya lo comentó tras la marcha de Sisko: "Pido la unión de todo el breoganismo. En estos momentos de dificultad es cuando se ven las mejores aficiones". Díaz ignoraba en ese momento todo lo que habría de acontecer.

El calendario del equipo celeste durante este mes de octubre no dará tregua, con seis partidos en 23 días, solo dos de ellos en el Pazo (ante Valencia en la ACB y Bursaspor en la BCL). Todos de la máxima exigencia y cuatro desplazamientos a Tenerife, Palencia, Holon (un distrito de Tel Aviv, en Israel) y Málaga, los tres últimos consecutivos y en solo 8 días (desde el 21 a 28 de octubre).

El club celeste sigue trabajando para incorporar un base que supla la baja definitiva de Zan Mark Sisko, aunque la coyuntura está realmente complicada para un club como el Río Breogán, tal y como reconoció recientemente Veljko Mrsic. "Estamos buscando en el mercado, pero hay un equipo de Euroliga que también están buscando bases en este momento. Para un club como el nuestro no es una tarea fácil", subrayó. El técnico croata no se cansa de reitera que "el bloque siempre es lo más importante". No hay mejor receta para salir adelante en este océano de adversidades en el que parece navegar el Breogán.