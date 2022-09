El Río Breogán ya supera los abonados de la temporada pasada

El Río Breogán superó el número de abonados de la temporada pasada, informó este martes su director general, Tito Díaz.

El que fuera jugador y entrenador del conjunto gallego afirmó que el curso pasado tuvieron 3.666 abonados de pago y este verano ya han dejado atrás los 3.800.

El objetivo del conjunto gallego es alcanzar los 4.000, que consideró "una muy buena cifra".

Además, recordó que este mismo martes se abrió el periodo para acceder a aquellas plazas que han quedado libres en el Pazo dos Deportes de Lugo, que espera mejoras tanto de iluminación como en el anillo inferior, donde la ACB exige, según indicó el consejero del Breogán, asientos individualizados.

MATEO DÍAZ Y HOLLATZ

El director general y consejero del Río Breogán, Tito Díaz, expresó su confianza en la progresión del base argentino Mateo Díaz esta temporada con el Almansa en la LEB Oro para ganarse una plaza en el equipo lucense el próximo curso en la Liga Endesa.

"Siempre que está con nosotros trabaja al máximo, tiene un año más de contrato después de este y esperemos que acabe en el Breogán, que demuestre en LEB Oro que puede jugar en ACB. Tiene talento y necesita minutos para desarrollarlo y en Almansa va a ser el base principal", indicó el que fuera entrenador y jugador del conjunto lucense.

En una rueda de prensa que ofreció en Norcontact, uno de los patrocinadores del club, Tito Díaz admitió también su preocupación por el poco protagonismo del alemán Justus Hollatz con su selección en el Eurobasket.

"Está jugando poco y entrenando nada, no es el mejor escenario", admitió el responsable del club, quien, no obstante, destacó el partido que hizo el nuevo base del Breogán ante Hungría, con "once asistencias".

"Es un base joven, pero muy formado, que hace jugar al equipo, puede anotar y tirar", dijo sobre Hollatz.

Respecto a la pretemporada, con tres triunfos en otros tantos partidos ante el Oporto (dos) y el Bilbao Basket, precisó que le "hubiera gustado" que sus rivales "estuvieran más completos" a la hora de encarar esas citas.

No obstante, se mostró satisfecho porque el equipo, repleto de caras nuevas, está dando pasos adelante, especialmente en la formación del grupo.

"Son nueve fichajes y otros dos con contrato temporal. Lo importante era terminar la primera fase de la pretemporada con mucha carga de trabajo. El equipo se va conociendo y hemos constatado que a nivel personal hemos acertado de pleno; a nivel técnico y táctico la liga dirá", matizó.