El Río Breogán prepara ya la visita de un Barça que sueña con el Euroliga

El Barça visitará al Río Breogán el próximo sábado (20.45 horas) en el Pazo dos Deportes en lo que será su vigésima segunda visita al equipo lucense en la máxima categoría del baloncesto español. Los azulgranas llegan a este partido después de conseguir el pasado martes, en el quinto partido del play off que le enfrentó al Bayern Múnich, la clasificación para la final a cuatro de la Euroliga, que se disputará en Belgrado del día 19 al 22 de este mes.

En la competición continental tienen los hombres de Sarunas Jasikevicius centrado su principal objetivo de esta temporada. El año pasado se quedaron a las puertas al perder la final frente al Anadolu Efes y ahora quieren dar ese paso al frente en una campaña que dominaron en su fase regular finalizando en la primera plaza con dos triunfos de ventaja con respecto a sus inmediatos perseguidores, el Olympiacos y el Armani Milán.

Por esto las tres jornadas que restan para llegar a los play off de la Liga Endesa, empezando por el encuentro de Lugo, serán para el Barcelona básicamente de puesta a punto en la preparación para su gran cita del año. Hay que tener en cuenta, que el Barcelona lidera la Liga Endesa con dos triunfos de ventaja, y el average ya que le superó en los dos encuentros, sobre el Real Madrid, segundo.

De hecho, en estos momentos la principal preocupación para el equipo catalán está en la recuperación de Cory Higgins y Dante Exum, su sustituto y lesionado en el encuentro del pasado martes. El australiano sufre una distensión del aductor del muslo izquierdo que le descarta para el partido ante el Breogán. Higgins, por su parte, fue intervenido quirúrgicamente en febrero de una fascitis plantar. El ahijado de Michael Jordan —el padre de Cory Higgins, Rod Higgins, coincidió con Jordan en Chicago, donde trabaron una gran amistad— ya se encuentra en la fase final de su recuperación. Hace un par de días, Jasikevicius comentó que al jugador "le faltan un par de entrenamientos con el equipo, pero su vuelta está cerca". Incluso no está descartado, sobre todo teniendo en cuenta la lesión de Exum, que Higgins pueda viajar a Lugo.

El Barça perdió en la Liga siete encuentros en 31 partidos disputados. De esas derrotas, solo tres se produjeron fuera del Palau. Concretamente, los hombres de Sarunas Jasikevicius se vieron superados en las canchas del Valencia (86-76), del Joventut (83-72) y del Casademont Zaragoza, en lo que fue su último viaje en la competición española, (76-71).

En Lugo, el Barça se vio superado en tres ocasiones, en la temporada 2004-2005 (95-85); en la 2001-02 y en la 1999-2000 en lo que fue el triunfo más claro de los breoganistas sobre este rival (90-66).

Bell-Haynes se probará este jueves

Trae Bell-Haynes aún no se ejercitó con sus compañeros, pero es posible que lo haga en la sesión de este jueves. Las últimas pruebas médicas permiten al jugador empezar a trabajar con el equipo. De sus sensaciones, de como se encuentre en el entrenamiento de este jueves dependerá en gran medida que pueda reaparecer el sábado ante el Barça.



De todas formas, los técnicos del club lucense se muestran muy cautos sobre esa posible reaparición. Lo que parece claro es que no se va a correr ningún riesgo y cualquier mínima molestia del base retrasará su reaparición para el encuentro de Fuenlabrada, en la siguiente jornada.



Dzanan Musa

Dzanan Musa continúa dando grandes pasos en su recuperación. Diecinueve días después de ser intervenido de su fractura en la laringe, el jugador bosnio colgó en las redes sociales un vídeo en el que se le ve entrenando con el preparador físico del Río Breogán, Rubén Portes.



Según fuentes del club, el jugador no descarta volver a vestir la camiseta del equipo lucense y ha manifestado su intención de incorporarse lo antes posible, es decir, en cuanto lo permitan los médicos, al trabajo del equipo.