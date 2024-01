El Río Breogán prepara el choque ante el Valencia tras su buen partido en la BCL

El Río Breogán, tras haber dedicado la jornada del jueves a recuperarse después del partido que ganó este miércoles ante el Pinar Karsiyaka en la BCL (80-73), ya piensa en el Valencia, al que visita este domingo (17.00 horas). Y aunque no hay tiempo para la autocomplacencia por la importante victoria ante el conjunto otomano, que le permite seguir con vida en la competición continental, este encuentro sí permite sacar algunas conclusiones.

El Breogán hizo un partido "serio", según comento el técnico breoganista Veljko Mrsic, en el cual se ganó en "continuidad", lo que siempre anhela el preparador balcánico. Ben McLemore, el último fichaje del conjunto de Lugo, ya está demostrando el porqués de su fichaje: fiable lanzamiento exterior, rapidez en los uno contra uno y armando la mano e implicación defensiva. Además, Sergi García ya vuelve a ser el jugador determinante de antes de su lesión y la incorporación de Toni Nakic hace que el juego de conjunto del Breogán sea mucho más fluido.

Por otro lado, otros jugadores han mejorado su rendimiento últimamente, como Stefan Momirov y Martynas Sajus. Sergi Quintela progresa en su nuevo rol de base —este jueves recogió el trofeo Estrella Galicia que premia su excelente labor en el mes de diciembre— y el argentino Juan Fernández, una vez superados su problemas físicos, es el de principio de temporada.

Pero no todas son buenas nuevas a nivel individual. Anthony Polite ha demostrado su enorme capacidad defensiva, pero en ataque aún no contribuye como se esperaba de él. A Jogela se le ve muy falto de confianza y su importancia en la plantilla ha involucionado. Su aportación no puede ser residual en una plantilla como la del Breogán, en donde todos deben ayudar, y de ello depende que el equipo pueda dar un paso adelante.

La llegada del nuevo pívot que ocupe el lugar dejado por Mouhamet Diouf debería ser la guinda para esta plantilla. El club, al que se le frustraron algunos proyectos últimamente, continúa buscando a alguien con un estilo de juego que se complemente con el de Sajus, como hacía Diouf. Esto es, un ‘cinco’ con poderío físico, capaz de jugar por encima del aro y poder de intimidación.

"Aún podemos mejorar bastante", enunció Mrsic tras el encuentro ante el Karsiyaka. Y a esto ha de aferrarse el Breogán en el duro camino que le queda para conseguir su gran objetivo esta campaña: mantener la categoría. Este domingo comienza la segunda vuelta de la ACB para el conjunto celeste con un bagaje de 5-12, que con toda certeza tendrá que mejorar para alcanzar la meta. A partir de ahora ya no hay choque intrascendente, empezando por el de Valencia.

El equipo Álex Mumbrú no está atravesando por un momento dulce: ganó solo uno de sus últimos 8 partidos —ante el Efes en la Euroliga— y en la ACB no consigue la victoria desde el 17 de diciembre, cuando derrotó al Andorra (86-82). Real Madrid (83-74), Granada (75-81) y Gran Canaria (79-86), estos dos últimos en la Fuente se San Luis, no solo laceraron su confianza, sino que propiciaron que el Valencia perdiera su puesto como cabeza de serie en la próxima Copa del Rey.

Aun así, pese a que en la Liga Endesa su actual bagaje no impresione por sus últimos tropiezos (10-7), el Valencia dispone de una enorme plantilla de 17 jugadores de muchísima calidad. Un equipo de Euroliga, no se puede olvidar.

Sergi Quintela: "Este premio me hace trabajar con más ganas"

Sergi Quintela recogió el jueves el trofeo Estrella Galicia que lo acredita como MVP del mes de diciembre según la afición del conjunto celeste. El base lucense se mostró agradecido con los seguidores breoganistas y disertó sobre su papel en el conjunto de Mrsci. "Este premio que concede la afición es ilusionante y me hace trabajar con más ganas", comentó.

"Puede ser que diciembre haya sido uno de mis mejores meses como jugador del Breogán, pero también pudo influir que haya tenido que jugar más minutos por las bajas que teníamos. Al final es más fácil rendir cuando estás más tiempo en pista. Ahora con la plantilla completa hay que ajustar más los roles, pero estoy muy contento de que ya estemos todos y podamos sumar más cosas al equipo", añadió el más joven de los hermanos Quintela.

El base del Breogán se refirió al partido de la Champions de este miércoles, en donde el cuadro celeste derrotó al Pinar Karsiyaka turco continúa vivo en la competición continental. "Fue de los mejores partidos del año. Estuvimos muy serios durante los 40 minutos y, aunque hubo un pequeño bajón en el segundo cuarto, mantuvimos una línea muy continua, que es lo que nos estaba faltando. Estoy muy contento con el trabajo que hicimos este jueves", manifestó.

"En la BCL tenemos un poco menos de presión porque sabemos que nuestro objetivo es la ACB, pero vamos a por todas.Los partidos en Europa son un poco distintos. Quizá hacen un poco más de ilusión por lo que significan en la historia del Breogán, pero estamos muy contentos de haber sellado los cuatro partidos en el Pazo con victorias", agregó Sergi.

Sobre si jugar en Europa afecta en el rendimiento del equipo, el jugador fue claro. "Creo que no repercute, porque las semanas que tenemos BCL antes de jugar en ACB estamos rindiendo mucho mejor después en el partido de la liga doméstica. Al final los jugadores lo que queremos es jugar partidos; entrenar está muy bien, pero nos gusta más jugar", explicó.

Sobre el Valencia, al que el Breogán le rendirá visita este domingo, Sergi Quintela opinó que "tiene un equipo muy largo y con mucho talento. Tendremos que estar muy concentrados todo el encuentro". "El Valencia se nos ha dado bien hasta ahora —el Breogán venció las dos últimas campañas en la Fuente de San Luis: 77-80 el curso anterior y 97-98 en la temporada 2021-22—, pero va a estar muy complicado; no hay que olvidar que ellos tienen muy buen equipo", reveló.

"Veo a Justin Anderson en el Valencia como aquí, intentando sumar en todo lo que puede, siempre con energía y positivismo", añadió.

El equipo se prepara para una nueva ‘tournée’

El Río Breogán afrontará en los próximos días un nuevo tour por Europa. Este domingo se medirá al Valencia y está previsto que desde la ciudad levantina se desplace directamente a Turquía sin necesidad de pasar por Lugo.

Periplo

La idea es que el lunes viaje hasta Estambul y posteriormente a Izmir para poder preparar de forma conveniente el partido ante el Pinar Karsiyaka —el que pierda quedará eliminado de la BCL—.

El jueves el Breogán retornará, vía Oporto, a Lugo, donde está previsto que arribe sobre las 20.00. El viernes y el sábado entrenaría para preparar el importantísimo duelo ante el Girona del domingo 21.