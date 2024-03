El Río Breogán pone el punto de mira en el base Justin Robinson

El Río Breogán sigue trabajando para reforzar su plantilla. La idea es fichar un jugador exterior y el mejor situado es el base Justin Robinson, de 26 años y 1,85 metros.

Robinson milita en los Illawarra Hawks de la Liga australiana y, si nada se tuerce, su fichaje se hará oficial este miércoles.

Justin Robinson is an absolute blur 💨



