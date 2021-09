El Río Breogán firma un inmejorable estreno

Inmejorable estreno del Río Breogán en la Liga Endesa ACB 2021-2022. El equipo lucense pasó por encima del Lenovo Tenerife, tercer clasificado en la temporada pasada, dominando el partido desde el primer minuto.

Los jugadores de Paco Olmos sorprendieron mostrándose fuertes en aspectos en los que había dejado muchas dudas durante la pretemporada, lo que habla muy bien del trabajo y de la capacidad de la plantilla para corregirlos.

No es fácil empezar una competición tan dura como la ACB de esta forma. De hecho, la de este sábado es la victoria más amplia conseguida por un recién ascendido desde 1998. Y, hay que insistir, ante un semifinalista del pasado curso.

Ante un conjunto como el Lenovo Tenerife, que ofensivamente se ha mostrado en las últimas temporadas como uno de los mejores equipos de la Liga —la temporada pasada fue el que más rédito supo sacar de cada posesión y junto con el FC Barcelona el único que superó el 40% de aciertos en triples—, la defensa tenía que ser necesariamente uno de los factores determinantes.

Y el Río Breogán en los últimos partidos de preparación había encajado rosarios de triples de los rivales. Este sábado fue distinto. La defensa del conjunto lucense fue intensa, activa, móvil y ajustando perfectamente cada ayuda. La famosa y productiva conexión entre Marcelinho Huertas y Girgio Shermadini este sábado no se pudo ver. Si acaso en un par de ocasiones. Se trata de un gran mérito del trabajo de los breoganistas que, desde luego, no escatimaron esfuerzos.

Solidez interior. La defensa se vio acompañada por la solidez interior. Los celestes no sufrieron en su zona pero, además, crearon un agujero inmenso bajo el aro rival.

Los hombres de Paco Olmos capturaron nada menos que 16 rebotes en ataque, lo que no solo se tradujeron en puntos en segundas opciones sino que también les ayudó a mantener la seguridad en sus posibilidades cuando el rival se acercaba. El ataque del Río Breogán no amenaza de tres puntos.

Fue uno de los reproches más escuchados desde el inicio de la preparación. Este sábado anotó 14 canastas triples de 31 lanzamientos. Espectacular. Está claro que no siempre se podrá exhibir ese nivel de acierto, pero sí la capacidad que este sábado mostró el ataque celeste para encontrar buenas posiciones de lanzamiento.

El Breogán fue muy vertical, jugó con mucho ritmo y buscó el campo abierto, pero cuando esto no fue posible se mostró muy coherente — buenas decisiones— en el ataque estático. No es demasiado aventurado asegurar que el Tenerife se vio totalmente sorprendido. No podía esperar lo que finalmente se encontró.

El Breogán tomó el mando del partido y el ritmo del juego desde el mismo inicio. Apoyado en un Dzanan Musa espectacular, el equipo lucense marcó distancias desde el comienzo. En el minuto 8 (22-14), el alero bosnio había anotado 16 puntos incluyendo cuatro canastas triples sin fallo.

Fue, posiblemente, el empujón que necesitaban sus compañeros para sacarse de encima el miedo escénico y para jugar con confianza.

Y es que si el Breogán comandado por su estrella funcionó como un reloj en los primeros diez minutos, en los siguientes antes del descanso fue capaz de mantener esa sincronía. A los catorce minutos la ventaja local era de diez puntos (33-23) después de dos canastas triples consecutivas de Kacinas.

Sólo Bruno Fitipaldo, diez puntos en el segundo cuarto, mantuvo con vida a un Tenerife desarbolado pero que llegó con solo, teniendo en cuenta lo visto, siete puntos de desventaja al descanso (48-41).

El Breogán, y es otra nota destacado, había mantenido el nivel con la llamada segunda unidad. Después del descanso, cuando Musa, especialmente vigilado, ya no pudo aportar como antes del descanso, sus compañeros supieron aprovecharse de las ayudas de la defensa canaria sobre el bosnio.

El Breogán volvió a realizar una buena salida en la reanudación y en un abrir y cerrar de ojos su diferencia ya se había establecido por encima de la decena de puntos hasta llegar al 63-49 del minuto 26.

En los últimos diez minutos, el Tenerife ya no tuvo capacidad de reacción y el Breogán acabó gustándose. Fue un gran comienzo. Pero lo que importa es el final.