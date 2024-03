El Río Breogán hace oficial el fichaje del base Justin Robinson

El Río Breogán hizo oficial este miércoles la incorporación del base estadounidense Justin Robinson. El jugador, de 26 años y 1,85 metros, militaba hasta ahora en los Illawarra Hawks de la Liga australiana.

Se trata de un base puro formado en la universidad de Virginia Tech que ha disputadorepartidos en en Washington, Oklahoma, Milwaukee, Sacramento y Detroit.

