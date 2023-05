El Río Breogán defiende su plaza

El triunfo del Ucam Murcia el pasado miércoles en Tenerife (109-111), en partido adelantado a la jornada 32 de la Liga Endesa, convierte el encuentro de este domingo en el Pazo (12.30 horas) entre el Río Breogán y el conjunto murciano en clave para la lucha por la novena posición, la única que fuera de la zona de play off asegura la participación en competición europea para la próxima temporada.

Una victoria de los locales volvería a situarles por encima de su rival de este domingo y además superándole en el average, pero una derrota complicaría mucho al Río Breogán su objetivo de mantener al final de la fase regular la posición que ocupó, hasta ahora, durante toda la segunda vuelta.

El encuentro parece llegar en mejor momento para los de Sito Alonso que para los de Veljko Mrsic. El Murcia está siendo capaz de reconducir una trayectoria que durante toda la temporada estuvo lejos de lo que cabía esperar por el potencial que se le suponía a su plantilla. Desde su eliminación en el BCL, que se produjo el 12 de abril, y la llegada durante ese mismo mes de Danilo Nikolic y de Chris Chiozza, durante el mes de noviembre del año pasado se produjo la del base georgiano Rati Andronikashvili, el Murcia ha experimentado una notable mejoría. Además de aportaciones individuales destacadas como las de Thad McFadden, Nemanja Radovic o Chiozza hubo un cambio significativo en el juego, ahora con mucho más equilibrio, con más protagonismo para los jugadores interiores como Artem Pustovyi, Ilmane Diop o el exbreoganista Jordan Sakho.

El resultado es evidente, en los últimos cinco partidos los murcianos sumaron cuatro triunfos, lo que les ha devuelto a la lucha por la novena plaza.

El Río Breogán, después de seis jornadas en las que se enfrentó a seis de los siete primeros clasificados de la Liga Endesa —y en las que su balance fue de cinco derrotas y una victoria—, vuelve a medirse contra equipos de "su" Liga. El problema es que los de Veljko Mrsic lo tendrán que hacer, al menos en este encuentro, limitados en sus opciones por las bajas de Toni Nakic y de Stefan Momirov. Y esto implica no solo prescindir de la aportación de dos habituales en el quinteto inicial sino también ver reducidas notablemente las posibilidades de rotación y más si se considera que Marko Lukovic, tras casi dos meses de ausencia, aún estará lejos de su mejor condición física para ayudar al equipo.

El equipo local, por lo tanto, tendrá que hacer un esfuerzo extra no solo en el trabajo defensivo sino también para igualar físicamente a un rival con más fuerza y sobre todo más centímetros y no solo en los pívots —Pustovyi mide 2,19 metros, Diop 2,10 y Sakho 2,08— sino también en posiciones exteriores con el ex alero del Efes James Anderson o en las situaciones en las que tanto Nikolic como Radovic pueden jugar como aleros. El Río Breogán necesitará, sin duda, su mejor versión.