31 DE MAYO DE 2015. Cuarto partido del play off por el ascenso entre el Río Breogán y el Ourense disputado en un Pazo abarrotado como pocas veces se recuerda. Todavía retumba en las paredes del Pazo el himno gallego cantado al alimón entre ambas aficiones. Casi 1.000 seguidores del COB colmaban el fondo estadio. Los celestes perdieron el partido de la manera más cruel posible, cuando ya se saboreaba el melifluo sabor de una victoria que conducía a la ACB (69-73). Dos días después, en la ciudad de As Burgas, el equipo ourensano arrasó y consiguió el ascenso en la cancha. Algo que finalmente no pudo consumar en los despachos.

Lejos de amilanar al breoganismo, aquella derrota lo espoleó y desde entonces no ha dejado de crecer como club desde todas las vertientes: deportiva, social y económica. En consecuencia, es tiempo de deleite; con modestia, sí, pero con mucho orgullo.

Y así, con humildad es como el Breogán afrontó de salida el choque de este viernes ante un rival de inferior categoría, de LEB Oro: imprimiendo energía e intensidad, dominando el rebote y ahogando sus líneas de pase. Aun sin estar demasiado acertado en ataque, las diferencias asomaron pronto en el marcador (11-4, minuto 7), lo que obligó a Félix Alonso a pedir tiempo muerto. Al final del primer cuarto, la ventaja ya era de 10 puntos (18-8).

Al inicio del segundo período, el conjunto ourensano espabilaba gracias a un parcial de 0-4. Era un espejismo. El Río Breogán fue ampliando las diferencias haciendo lo que más le gusta: correr. Encima, este viernes sí fue capaz de meter balones interiores a los pívots, bien aprovechados sobre todo por Juan Fernández y Rudan. Por cierto, se vieron los primeros minutos de Diouf con la elástica celeste. Aunque la precipitación y la falta de acierto en ataque no se ausentaron, se llegó al descanso con un cómodo 36-16 para los celestes.

Estadísticas del encuentro

Tras el descanso, en el que los periodistas Ovidio González y Sergio Delpont recibieron un un homenaje por parte de la Federación Gallega de Baloncesto, el encuentro se convirtió en un correcalles, con escaso acierto en ataque y excesiva precipitación por parte de ambos, lo que propició algunas pérdidas de balón innecesarias.

Aun en ese contexto, las ventajas en el marcador se fueron ensanchando a favor del Breogán por dos motivos: el gran desatino del conjunto ourensano en el lanzamiento exterior (9% en tiros de 3) y que Mrsic no permitía relajarse a los suyos en defensa. La defensa es el paraíso del croata, sin duda. Total: 56-28.

El último período comenzó con cinco puntos consecutivos de Polite, un jugador extraordinario cuando puede correr. El cuadro lucense circulaba bien el balón y se gustaba. Las rotaciones además propiciaron que no bajara el pistón atrás.

La ventaja final se quedó en 44 puntos (80-36). ¡111-3 en valoración! Demasiada disparidad de calidad entre unos y otros. El equipo cumplió el trámite y avanza con paso firme en su preparación. Este domingo,ante el Obradoiro –ganó al Leyma Coruña en la otra semifinal (88-73)–, en la final de la Copa Galicia, será el momento de corroborar todas las virtudes y minimizar los defectos.

El lunar fueron las goteras del Pazo tras una fuerte tormenta, indignas de cualquier recinto, con independencia de la categoría de los equipos que acoja. Aquí sí hay mucho que mejorar.