El Río Breogán comunica el fallecimiento del hermano de Justin Robinson

El Río Breogán ha comunicado esta tarde el fallecimiento del hermano de Justin Robinson. Aunque el jugador ya conocía la noticia con anterioridad, disputó algo más de 18 minutos en la derrota de este domingo frente al Baskonia en el Buesa Arena (76-74). Así, el club le agradeció "su compromiso" por haber ayudado al equipo.

Se trata del cuarto problema familiar esta temporada en el seno de la plantilla del CB Breogán. Primero, le tocaría a Conner Frankamp, que despidió a su hermano a principios de noviembre, apenas unas semanas después de su fichaje. La desgracia le pasó factura al americano y le cortó su progresión en Lugo, puesto que se perdió varios partidos justo cuando estaba recuperando la forma física.

En enero, Ben McLemore perdió a su hermana. A pesar de ello, el jugador fue capaz de jugar aquel partido contra el Girona y el siguiente contra el Baxi Manresa.

El último episodio ocurrió a principios de marzo cuando, de forma desconcertante, Rob Gray se despedía del club celeste por "problemas familiares". Solo había jugado ocho minutos en dos encuentros. En su despedida, Gray lamentó que su estancia en Lugo fuera tan "breve" por culpa de una "emergencia médica" -el grave estado de salud de su abuela- que le obligó a regresar a Estados Unidos y dejar el baloncesto profesional.

Casualmente, los cuatro afectados se incorporaron al club durante el transcurso de la temporada.

Comunicado completo del CB Breogán

Todos os que formamos o CB Breogán acompañamos no sentimento ao noso compañeiro Justin Robinson, tras recibir a triste nova do falecemento do seu irmán.

Queremos recoñecer a súa profesionalidade e agradecer o seu compromiso pola súa achega ao equipo no partido en Vitoria, no que quixo xogar coñecendo xa a mala nova.

Conta con toda a nosa forza e animo, Justin. DEP