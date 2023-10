El Río Breogán se cita con la historia en el Pazo

Se acabó la cuenta atrás. El Río Breogán disputa este miércoles (20.30 horas, Pazo dos Deportes) un partido histórico con mayúsculas ante el Bursaspor turco en la Basketball Champions League (BCL). El encuentro es tan señalado por dos motivos. En primer lugar, hace casi cuatro décadas que el cuadro celeste no disputa un partido de competición continental; desde 1985, cuando participó en la Copa Korac, en donde jugó seis encuentros —no contabiliza el partido de la ronda previa de la BCL que jugó contra el FMP Meridian la temporada pasada en Belgrado—. En segundo lugar, jamás logró la victoria.

El Bursaspor es un rival de cuidado, que llegó a Lugo este pasado lunes y que se toma la competición muy en serio. En su plantilla sobresalen sus cinco extranjeros, uno por puesto: el base francés David Michineau, el escolta Jordan floyd, el alero Anthony Brown, el ala-pívot Michael Young —estos tres últimos estadounidenses— y el pívot con pasaporte de Trinidad y Tobago Johnny Hamilton.

Además, como recordó el técnico del Breogán, Veljko Mrsic, en la rueda de prensa del martes, "el Bursaspor es un conjunto muy bien entrenado por Jure Zdovc —fabuloso jugador de la selección yugoslava de los año 90— y su equipo juega como lo hacía él: con buena defensa y mucha intensidad y corriendo muy bien". "Le ganó este pasado sábado al Besiktas (82-76, tras una prórroga), que está compitiendo muy bien en la Eurocopa y venció en esta competición al Joventut en Badalona (62-63)", añadió.

El entrenador del conjunto celeste afirmó que su equipo se encuentra "impresionantemente bien" para recibir al cuadro de Bursa. "Tras el Valencia ahora nos viene este partido en una competición tan prestigiosa como la BCL, después de muchos años sin que el club compitiera en Europa. Estamos muy orgullosos de esto. Veremos a dónde llegamos; este es solo el primer encuentro de los seis que vamos a jugar", manifestó el técnico croata.

Mrsic utilizó un símil basado en el origen romano de Lugo para hablar de las virtudes y debilidades del Breogán hasta el momento. "El equipo, como la ciudad, tiene una muralla muy bien construida. Estamos defendiendo bien, pero ahora le llega el momento a nuestros guerreros de salir de la muralla para atacar al equipo contrario. Esta seña de identidad que tenemos en defensa queremos que se traslade también a nuestro ataque", matizó.

"Cada partido que jugamos lo hacemos como si fuera un partido de play off, es parte de nuestra identidad. Este encuentro vamos a jugarlo de la misma manera. Tenemos aún mucho trabajo por delante en todos los aspectos, pero estamos defendiendo muy bien y en todos los enfrentamientos y hemos tenido opciones de ganar, sin importar con qué bajas afrontábamos cada partido y qué equipo teníamos enfrente. Y vamos a continuar así", agregó el técnico de Split.

Sobre su rival de este miércoles, el entrenador celeste analizó someramente su plantilla. "Es un equipo típico turco, con cinco extranjeros muy buenos y por otro lado jugadores de Turquía que tienen calidad, pero que bajan el nivel cuando entran en la cancha. Zdovc intenta tener siempre un turco en el campo para dar identidad a los jugadores otomanos. Es decir, que no sea un equipo pequeño en el que solo jueguen los americanos. Es un buen equipo, con muy buenos baloncestistas desde la posicion del uno hasta el cinco", explicó.

"Nuestro único problema es que nosotros no conocemos tan bien al Bursaspor como a otros rivales ante los que nos enfrentamos en la Liga Endesa. Vamos a intentar informar a nuestros jugadores de sus características cuando los conozcamos mejor", añadió.

El entrenador balcánico departió también sobre el estado de forma de Sergi García —no jugó el domingo ante el Valencia por precaución tras una contrasctura muscular en el isquio— y sobre el recién llegado Conner Frankamp. "Sergi no se entrenó todavía y no sabemos si va a poder intervenir ante el Bursaspor. Ayer —por el lunes— hicimos solo un entrenamiento de recuperación. Frankamp se presentó aquí el jueves pasado por la tarde después de un viaje de 30 horas, con una diferencia horaria de 7. Para recuperarse necesita una hora cada jornada. En consecuencia, cada día va a estar mejor. Eso sí, ante el Bursaspor va a jugar más que ante el Valencia. Vamos a ver cómo está", reveló el entrenador breoganista.

Para concluir, Mrsic incidió en el rendimiento del Breogán hasta ahora en la Liga. "Aunque llevemos una victoria y cuatro derrotas, creo que estamos bien. Si recordamos la maravillosa temporada del año pasado, también perdimos en casa ante el Baskonia, ante el Manresa, ante el Valencia más fácilmente que el domingo y caímos derrotados en Tenerife por 20 puntos, Me parece que este años hemos tenido más opciones en todos estos choque", expresó.

"Insisto. El equipo está impresionantemente bien y con margen para mejorar. Hablando con unos periodistas de Croacia e Italia me dijeron que no se podían creer que compitiéramos así contra equipos contra el Valencia. No debemos olvidar qué somos, qué presupuesto tenemos y nuestro reto más importante: la permanencia", concluyó el técnico balcánico.