El Río Breogán no se cierra a jugar en Europa

El consejo de administración del CB Breogán se reunió este jueves para hacer balance de la temporada recién finalizada y para marcar las pautas de la siguiente. Lo más destacado, además de valorar muy positivamente los aspectos social y deportivo, es que se cerrará el ejercicio económico con un pequeño superávit. Ese balance económico tuvo también un impacto positivo en el plan de viabilidad, en una entidad que como destacó Tito Díaz, consejero y director general del club, "ya tiene deuda cero". "Solo nos queda por afrontar la financiación avalada por los principales accionistas", añadió.

De cara a la próxima campaña, el presupuesto no diferirá del de la temporada pasada en principio. No se ha fijado porque aún habrá reuniones con algunos de los patrocinadores actuales y también con las instituciones, pero como recuerda el director general de la entidad "hay que tener en cuenta que para alcanzar el presupuesto de la pasada campaña tendremos que ingresar 500.000 euros más, que es lo que tenemos que depositar en la ACB por el valor de participación".

El CB Breogán cerrará la actual temporada con un pequeño superávit

Con respecto a la posibilidad de que el Breogán juegue competición europea la próxima campaña, los dirigentes de la entidad celeste no cerraron las puertas a esa opción. Pero sí hay que tener en cuenta varias premisas, la primera es que el club reciba la invitación para participar, circunstancia que no ocurrirá hasta que finalicen las competiciones nacionales. La segunda es que no se contempla otra opción que no sea jugar la Basketball Champions League y también, como explicó Tito Díaz, "siempre y cuando no nos cause un perjuicio económico ni deportivo". "En caso de que nos inviten hablaríamos con los patrocinadores e instituciones porque necesitaríamos una mayor aportación. Es clave poder viajar en buenas condiciones. En cualquier caso, nuestro primer objetivo será siempre la permanencia en la Liga Endesa", añadió el dirigente.

Las competiciones europeas en baloncesto dependen de dos organismos, la Euroliga y la Fiba. Ambos tienen dos competiciones, la primera la propia Euroliga y la denominada Eurocup, mientras que la Basketball Champions League y la Fiba Europe Cup está organizada por el organismo federativo internacional.

El criterio en estas competiciones es distinto. En la Euroliga —no hay que olvidar que es una competición privada—, la participación depende en gran medida de las invitaciones de la propia organizadora que además, y sobre todo en la Euroliga, impone determinadas condiciones. En las dos competiciones Fiba, prima la clasificación deportiva en las competiciones de ámbito nacional, aunque puede producirse alguna invitación en caso de acuerdos previos o vacantes.

También hay diferencia en los sistemas de competición y en los premios en estos torneos. En la Eurocup se juega una fase previa de dos grupos de diez equipos cada uno, lo que ya, además de alargar en exceso la primera fase, asegura un mínimo de nueve desplazamientos con lo que implica económicamente. A partir de ahí se disputan eliminatorias a un solo partido hasta llegar a los dos finalistas. El premio será una plaza en la Euroliga, siempre y cuando se cumplan las exigencias.

En la Champions League, la primera fase divide a los participantes en ocho grupos de cuatro equipos —por lo tanto tres desplazamientos— y todos los participantes recibirían un fijo de 40.000 euros. Los clasificados para el llamado top-16 duplicarían esa cantidad. Superar la eliminatoria de cuartos serían 120.000 euros. El campeón se decide en una final a cuatro, en el que los premios son de 140.000 euros para el cuarto, 200.000 euros para el tercero, 400.000 euros para el finalista y un millón para el campeón. Tenerife y el San Pablo Burgos, en dos ocasiones, fueron los últimos campeones de esta competición.

Próxima temporada | Las renuncias en la Eurocup, clave

El undécimo clasificado el pasado curso, el Unicaja, fue invitado a participar en la Basketball Champions League, lo que parece indicar que, con los mismos criterios, el Río Breogán, que ha finalizado en esa posición, tendría la correspondiente invitación.



El Tenerife renunció

Hay factores que pueden variar este panorama. El primero de ellos sería que los equipos invitados por la Eurocup declinen la invitación para jugar en la BCL. El año pasado lo hizo el Tenerife, que volverá a hacerlo este año y al que podría acompañarlo alguno más por lo que podría quedar fuera de esta competición el undécimo clasificado.

No habrá solución hasta que finalicen las ligas nacionales.