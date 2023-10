El Río Breogán busca tranquilidad

Sin apenas tiempo para paladear el dulce sabor de la victoria conseguida este viernes en Andorra (63-69), el Río Breogán afronta esta tarde (17.00 horas, Pazo dos Deportes) ante el Baxi Manresa otro exigente choque en la Liga Endesa. El encuentro se presenta apasionante. El conjunto de Veljko Mrsic intentará darle la primera gran alegría de la temporada a su parroquia y, asimismo, cosechar tranquilidad para afrontar este primer tramo de la temporada. Sobre todo teniendo en cuenta que la semana para el cuadro celeste fue complicada, con la baja definitiva de Zan Sisko, comunicada por el club en mitad de la semana.

Tanto los bases Sergi García como Érik Quintela -apoyados en la tarea por Sergi Quintela- cumplieron perfectamente sus cometidos en el Principado, tanto en la dirección del equipo y aportando un plus en las tareas defensivas. Su papel hoy volverá a ser determinante para intentar secar a los "unos" del Manresa: Brandon Taylor y Dani Pérez, que han empezado la Liga con unos números brillantes. El estadounidense aporta 8 puntos y 6 asistencias por encuentro y el barcelonés, 11 y 8,5 (es el mejor pasador de la ACB).

El conjunto que dirige con mano sabia Pedro Martínez ha comenzado la competición con dos derrotas, en la primera jornada ante el Gran Canaria en las islas (97-92) y el viernes en el Nou congost ante el Madrid (88-94). En los dos partidos el equipo mostró sus características: juego muy rápido, a muchas posesiones y capacidad anotadora. Aun así, en ambos casos acabó claudicando, aunque tuvo opciones.

En consecuencia, como reconoció en técnico del Breogán, Veljko Mrsic, la receta para que los celestes hagan caja estribará en "controlar el ritmo de partido y ganar a partir de la defensa". En este sentido, el dominio del rebote será una de las piedras angulares del enfrentamiento, ya que empequeñecería la capacidad ofensiva del equipo catalán, aunque este dispone de más armas, como el tiro de tres puntos. Hasta ahora su porcentaje en el lanzamiento desde más allá de la línea de 6,75 es un nada desdeñable 45,83%.

Otro factor que podría tener su importancia, sobre todo a nivel anímico según los derroteros que adquiera el choque, y es que el Manresa llega más necesitado. Con un balance de 0-2, Martínez no dudó en reconocer que para ellos es "el partido más importante del año, porque siempre vamos día a día". "Debemos ir con mucho ánimo a Lugo, ya que en poco tiempo -tras su duro enfrentamiento ante el Real Madrid- tendremos que intentar hacer las cosas lo mejor posible, añadió".

Aparte del esfuerzo, algo que en el equipo de Mrsic no se negocia, el Breogán demuestra que siempre compite hasta el final. Nunca se viene abajo y sigue peleando. La victoria en Andorra, sin embargo, no debiera enmascarar algunos de los problemas que arrastra el equipo: la falta de continuidad en el juego ofensivo y que todavía algunos jugadores clave no han encontrado su sitio. La valentía y el acierto de Momirov fueron capitales el viernes. Sin duda otros jugadores se irán mostrando también según avance la temporada. El técnico serbio no se cansa de repetirlo. Tal vez hoy sea el día.

Sergi García jugará hoy

Todas las alarmas en el Río Breogán saltaron el pasado viernes durante el partido disputado en la pista del Morabanc Andorra. A falta de 1.19 minutos para la finalización del choque, Sergi García tuvo que abandonar el choque cojeando de manera ostensible. Afortunadamente, fue debido a una subida del cuádriceps, por lo que el base mallorquín en principio estará disponible para el partido de esta tarde ante el Manresa.