El Río Breogán brilla en la Liga Endesa y regresa a Europa

El Río Breogán cerró la temporada pasada con una sorprendente victoria en Valencia que finalmente le otorgó el décimo lugar en la clasificación de la Liga Endesa y, consecuentemente, el acceso directo a la Basketball Champions League (BCL). Esto supuso un hito histórico para el club, que conseguía retornar a Europa 37 años después. La campaña 2022-23 se presentaba a priori muy complicada, ya que se debía sustituir a jugadores de la calidad de Dzanan Musa, Trae Bell-Haynes, Tyler Kalinoski o Rashid Mahalbasic, pero se acertó de nuevo plenamente con los fichajes.

Equipo nuevo

Veljko Mrsic, que continuaba como técnico del conjunto celeste, hubo de rehacer el equipo prácticamente en su totalidad —solo continuaron los hermanos Quintela y Marko Lukovic—. Pese a la decepción inicial de quedar eliminados en la previa de la BCL, el equipo comenzó la competición como un tiro: venciendo en Murcia y derrotando al Fuenlabrada en el Pazo. En las siguientes jornadas el Breogán se especializó en vencer a los equipos de ‘su’ liga, ya fuera en casa o a domicilio.

De esta manera, arrancó la primera semana de 2023 habiendo ganado 8 encuentros en 15 jornadas —entre ellos el Obradoiro (64-59)—, coqueteando siempre con los puestos que daban acceso a disputar la Copa del Rey. Era un temporada de nuevo atípica para el breoganismo, acostumbrado al sufrimiento por mantener la categoría.

Dos fechas señaladas

Pese a no conseguir la clasificación para la Copa, el año transcurría por idéntico sendero: se perdía contra los equipos que estaban clasificados para el play off pero se vencía al resto, incluso con suficiencia —un ejemplo: Breogán, 99; Granada, 67—. El 25 de marzo fue una fecha que quedó esculpida en el recuerdo del breoganismo para siempre, ya que logró vencer en el derbi al Obradoiro en Fontes do Sar por primera vez en la ACB (67-74), ante casi medio millar de felices aficionados celestes.

Poco después, el 8 de abril, se disputó otro encuentro memorable, en este caso en Lugo. El Real Madrid, a las postre campeón de la Euroliga esa campaña, hincó la rodilla en el Pazo por 96-72, que supondría la mayor derrota del conjunto blanco esa temporada.

Permanencia asegurada

Corrían tiempos de dicha en el Breogán. El equipo, con 13 victorias, ya había asegurado de forma matemática la permanencia a principios de abril. La receta de Mrsic: intensidad defensiva y juego coral en ataque. Justus Hollatz, Scott Bamforth, Stefan Momirov, Toni Nakic, Ethan Happ, los hermanos Quintela y Sergi García fueron los principales actores del milagroso Breogán.

Con la permanencia en el bolsillo y justo después del subidón de adrenalina que supuso la victoria ante el Madrid, el conjunto celeste encadenó siete derrotas. Surgieron entonces voces que pusieron en duda que el club quisiese jugar en Europa. El equipo las calló tras el choque en Valencia, que ya está contado.

Atribulado arranque

El inicio de la temporada actual, marcado por el infortunio en el Breogán, complicó aún más el panorama para el equipo celeste, en el que de nuevo la plantilla era prácticamente nueva. En la BCL los lucenses escribieron una bella página de su historia al clasificarse para el play-in, tras vencer tres de los seis partidos que disputaron, todos ellos en el Pazo. En la Liga, el equipo coquetea con el descenso desde el inicio de curso —su sino en la ACB, por presupuesto—, lastrado por los continuos cambios de roles en los jugadores que propiciaron las lesiones y la falta de fortuna en los finales apretados.