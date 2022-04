El Río Breogán 2021-22 mira solo a las alturas

La Liga Endesa entra en su recta final. Ocho encuentros quedan para decidir los dos equipos que abandonan la categoría, directo a la LEB Oro, y para establecer quiénes lucharán en los atractivos play off por el título de Liga. Los aficionados del Río Breogán pueden presenciar esa batalla final con toda la tranquilidad que implica tener asegurada la continuidad, algo poco habitual en un equipo como el lucense, acostumbrado a sufrir hasta los últimos instantes en cada competición, por arriba o por abajo en la clasificación.

Posiblemente, y teniendo en cuenta la extraordinaria trayectoria de los breoganistas, el sentimiento más arraigado entre los seguidores lucenses será de cierto desasosiego ante la perspectiva de que en menos de un mes y medio —la última jornada de la Liga regular está prevista para el domingo 15 de mayo— dejarán de disfrutar de una campaña como la actual, en la que además de la clasificación hay que destacar el buen baloncesto realizado, y de una plantilla que, a buen seguro, quedará en el recuerdo, por no hablar del brillante acceso que consiguió el equipo a la Copa del Rey, celebrado en Granada.

De los ocho partidos que le quedan al equipo lucense para finalizar la citada fase regular, cuatro se jugarán en el Pazo dos Deportes de Lugo. De estos rivales, cuatro (Lenovo Tenerife, Baxi Manresa, Real Madrid y Barcelona) están actualmente en zona de play off. Además, el Gran Canaria es un rival directo de los breoganistas para intentar colarse en esas eliminatorias. De los otros tres restantes, el Casademont Zaragoza y el Urbas Fuenlabrada están inmersos en la lucha por la permanencia y el Unicaja, último rival del Breogán, llegará a Lugo sin nada en juego probablemente. Los partidos en el Pazo se jugarán el 14 de abril (Manresa), 23 de ese mes (Casademont Zaragoza), el 7 de mayo (Barcelona) y el 15 de ese mes (Unicaja).

Los play off. A estas alturas de la competición, el Río Breogán ocupa la décima posición de la tabla con trece triunfos, uno menos que sus inmediatos predecesores, Gran Canaria, Baskonia y Murcia. Por lo tanto, el objetivo más ambicioso al que puede aspirar el equipo lucense es el de conseguir acabar la fase regular entre los ocho primeros. Para ello tendrá que desbancar a dos de esos citados equipos. La tarea se presenta muy complicada y obligaría, a pesar de un calendario con ciertas complicaciones, a realizar a los hombres de Veljko Mrsic un gran esprint final. Hay que tener en cuenta que el Breogán tiene perdido el average con el Murcia pero ganado con el Baskonia. Con el Gran Canaria, a falta del partido de Las Palmas, los lucenses, si no consiguen la victoria, tendrán que defender diez puntos del average.

Por otro lado, queda un reto menor, pero que podría tener cierta relevancia, sobre todo cuando se señala a la actual plantilla entre las mejores de la historia de la entidad, y que sería que el Breogán lograra su récord particular de triunfos en la Liga ACB desde que la juegan 18 equipos con el formato de fase regular.

El tope está marcado desde la temporada 2002-03 con 17 victorias. Entonces, el equipo lucense finalizó en la novena posición, una por encima del Real Madrid, con solo un triunfo menos que Alicante, Joventut y Baskonia, que ocuparon las tres posiciones anteriores. En aquella temporada, con 26 jornadas disputadas, el saldo de victorias del equipo lucense era inferior al actual, con once triunfos, y estaba situado en la decimocuarta plaza. Sin embargo, el equipo que dirigía Andreu Casadevall realizó un espectacular tramo final de Liga al ganar seis de los últimos ocho partidos. El Breogán llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para jugar los play off. Tenía que ganar en el Nou Congost al Manresa, que no se jugaba nada, pero la victoria fue para los locales (91-81).

Más retos: la posibilidad de jugar en Europa

Además de la posibilidad de acceder a los play off por el título, el Breogán puede afrontar otros retos. La clasificación entre los once primeros de la clasificación final permitirá casi con toda seguridad participar la próxima temporada en una competición europea. Otro tema es si las posibilidades del club lucense permitirían tal empresa.

Lenovo Tenerife y Baxi Manresa, próximos rivales

En cualquier caso, lo inmediato son los dos próximos partidos ligueros, el primero el sábado (20.45 horas) en la cancha del Lenovo Tenerife y el segundo, en plenas fiestas de Semana Santa, ante el Baxi Manresa en el Pazo el jueves 14 a las 18.00 horas.