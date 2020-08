Ricardo Castaño; Recuerdos de un lucense campeón

Corría el mes de marzo del año 1988 en Auckland (Nueva Zelanda) cuando Ricardo Castaño se vestía por primera vez con la indumentaria de la selección española de atletismo. Conquistó la medalla de bronce por equipos en el Mundial júnior de maratón. "Debuté con España en Nueva Zelanda, lo más lejos posible, tuvimos que ir una semana antes para aclimatarnos y acostumbrarnos al cambio horario", rememora el deportista lucense.

El que fuera campeón de España de maratón en 1995 comenzó con nueve años su andadura en el atletismo. Lo hizo con su colegio de Lugo, Maristas. A él y a otros chicos de este centro los acogió para entrenar Daniel Aguilar, padre de Alessandra Aguilar y apasionado de este deporte. "Cuando era niño nunca se me pasó por la cabeza conseguir lo que logré en mi carrera. Lo hacía porque me gustaba, por hacer deporte".

Ahora reside en Madrid, se encuentra en estos momentos en un Erte, como muchos españoles. «Sigo saliendo a correr de forma habitual. Mi retirada la llevé bien. Tienes que acostumbrarte, antes eres el foco de atención y ahora nadie te conoce. Durante unos años de tu vida eres un privilegiado, te pagan por hacer lo que te gusta. Hay gente que llega a tener problemas psicológicos. Tengo amigos que han tenido que recurrir a especialistas», explica.

Castaño es licenciado en Márketing, aunque empezó Ingeniería Técnica Agrícola, que no terminó debido a que no podía compaginarlo con los entrenamientos. "No me veo relacionado con el atletismo en el futuro, es un mundo muy complicado. Me quedan tres asignaturas del tercer nivel de entrenador. Me gustaría ser un buscador de talentos, sería algo muy bonito pero esa figura en España no existe, en Francia sí. De eso se encargan los profesores de Educación Física. Muchos salen del fútbol. El ejemplo de Salma Paralluelo - de 16 años es internacional con España en fútbol y atletismo- es el más indicativo", comenta Ricardo Castaño.

De vuelta al pasado, su primer gran logro fue la medalla de bronce en Auckland, pero no sería el mayor. Cinco años después, en 1993, se proclamó campeón de España de maratón en Valencia. Dos años más tarde, se volvería a proclamar campeón de España en Badajoz. «Fue una alegría muy grande. Cumplí mis objetivos. Esto suponía llegar a la internacionalidad. Antes eran menos vistosas estas competiciones porque estaban separadas de las demás, ahora se incluyen todas las pruebas en una misma competición. Ser internacional es un orgullo, lo máximo a lo que aspiras», comenta Castaño, quien compitió como internacional los mismos años que fue campeón, en la Copa del mundo de maratón de San Sebastián, en 1993, y en la de Atenas en 1995.

Su carrera se vio truncada por una grave lesión de espalda en 1996. Ahí decidió poner el punto final a su etapa deportiva. "Me arrepiento, pensé que me iría mejor trabajando. Me retiré muy pronto, pero son cosas que en ese momento uno no sabe. No necesitaba vivir del atletismo económicamente. También pensaba que había cumplido con todas las expectativas con creces", dice.

Castaño considera que lo fundamental es que "antes de ser profesional debes de comportarte como un profesional". "Del atletismo es muy difícil vivir. Debes de tener un plan B, un oficio o unos estudios. Hay que dejar a los niños que disfruten. Tienen que pasárselo bien. Serán buenos en un deporte solo si están a gusto", añade.

EL ATLETISMO LUCENSE

Ricardo Castaño recuerda su etapa en Lugo con gran añoranza. "Entrenábamos en la pista de la Ciudad Cultural. Era de ceniza, cuando querías hace marca tenías que ir a Vigo o A Coruña. Ahora hay muy buenas condiciones. El atletismo de Lugo goza de muy buena salud, mejor que cuando competía yo. Tenemos atletas como Adrián Ben, que es un gran corredor, o Miguel González, que tiene mucho potencial. Yo creo que Miguel va a llegar lejos, tiene mejores marcas que su padre con diferencia, le espera un gran futuro", concluye el bicampeón de España de maratón.