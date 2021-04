Ricardo Caruso: "El Cholo me recomendó venir a España y empezar en Segunda"

Ricardo Daniel Caruso Lombardi es una de esas personas que hablan sin tapujos, sobre todo cuando se trata de fútbol. El técnico argentino, uno de los posibles relevos de Luis César Sampedro al frente del CD Lugo, fue entrevistado en la noche de este lunes por los compañeros de Yugoslavia, que se interesaron por su estilo, sus preferencias a la hora de dirigir y su fuerte personalidad.

En cuanto a su teórica llegada a Lugo, Caruso reconoció unos contactos que ya se iniciaron hace algún tiempo por mediación del agente Cristian Argiz. "Él conoce al presidente, Tino Saqués, le habló de mí, le envió material y le gustó. Me dijo también que estaba hablando con la gente del Lugo y que podría caer una reunión. Si es así, ¡bienvenido por mi parte!", afirmó.

Por si acaso se dan las circunstancias para que se cierre un acuerdo, el entrenador bonaerense demostró tener unos conocimientos mínimos para entrenar al equipo rojiblanco, del que destacó la calidad de Carlos Pita o la envergadura general para las jugadas a balón parado.

"SI ME TOCASE JUGAR CONTRA MESSI, ME HARÍA 14 GOLES". Este no es su primer acercamiento al fútbol español, sin embargo, pues en el año 2015 se le relacionó con el Deportivo. "Ese año empataron 2-2 en el Camp Nou –acabaron salvándose del descenso a Segunda– y Leo Messi se había molestado con un comentario mío durante una retransmisión, así que me iba a hacer 14 goles si me tocaba jugar contra él", bromeaba en la videoconferencia de este viernes con los periodistas de Lugoslavia.

Pero el primero que le metió el gusanillo de entrenar en España fue el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, quien le recomendó que viniese a nuestro fútbol porque "creía que mi estilo era idóneo", algo parecido a lo que le dijo el también entrenador argentino Mauricio Pellegrino. Eso sí, el Cholo confiaba en que era mejor que "empezase en Segunda".

AVALADO POR MARADONA. Precisamente en Segunda División, pero de Argentina, Caruso cosechó sus primeros hechos de renombre, lo que no consiguió abrirle las puertas de la máxima categoría hasta que apareció Diego Armando Maradona. El Pelusa, con quien coincidió en Argentinos Jr. también le hizo una recomendación a su compatriota: "Tenés que entrenar ya en Primera, no buscando ascender desde Segunda".

Y así ocurrió. Gracias a la influencia de Maradona en el fútbol argentino, Caruso pudo debutar como técnico en Primera en 2007. "Diego me dijo que Argentinos Jr. me iba a dar la oportunidad, pero que tenía que salvarlo. Lo hago y en 2008 me llama Newell's, luego Racing, Tigre, Quilmes, San Lorenzo, Argentinos Jr. y Quilmes otra vez, Arsenal, Sarmiento de Junín... ¡Imagínate lo que sufrí!", explica. En total, once luchas por el descenso entre 2007 y 2018 tiene en su haber el entrenador bonaerense, diez de las cuales acabaron con final feliz: "Solo me fui con Quilmes la primera vez, que ya estaba arruinado cuando llegué, y fue en el último partido".

ESTILO. En lo que respecta a su forma de entrenar, Caruso afirmó que le llega una "práctica de 40 minutos" con una plantilla para sacar las primeras conclusiones. "A partir de ahí voy armando los equipos. Luego además voy preguntando cosas para ir conociendo más a los jugadores", asegura.

El argentino, que no se define ni como menottista ni como bilardista, sino como "resultadista", destaca por encima de todo la parte psicológica de la gestión de un grupo, sobre todo cuando se lucha por no descender: "Me cargo el equipo y el club al hombro. A mis jugadores solo les pido que estén siemore a full y que hagan en la cancha lo que yo les digo, el resto que me lo dejen a mí".

En lo relativo al juego, Caruso le da mucha importancia al "trabajo de las pelotas paradas" y al entrenamiento de acciones "con mucho movimiento" Además, ve vital el "estudio del rival".