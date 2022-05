El jugador del Lugo Ricard Sánchez aseguró que el equipo rojiblanco irá a La Romareda "a dar buena imagen" ante el Real Zaragoza después de la derrota encajada ante el Fuenlabrada en el Ángel Carro.

"Para todos los últimos partidos son importantes para dejar un buen sabor de boca para la afición, el club y la plantilla. Todo lo que sea puntuar será importante para ellos en su propia casa y nosotros queremos ir a ganar allí", declaró el lateral catalán.

"Nosotros siempre queremos dar una buena imagen y dejar al club en el buen lugar. La temporada ha sido buena, con victorias importantes y creo que podemos dejar un buen sabor de boca en la recta final", aseveró el carrilero.

Ricard admitió que: "Todos los equipos quieren acabar bien la temporada. Los dos estamos salvados pero queremos darlo todo. Iremos con todas nuestras armas para sacar lo máximo posible"

El zaguero no creo que se vaya a ver un partido loco como el último del Zaragoza, que empató 3-3 ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. "Un partido loco da más opciones de atacar. Nuestro planteamiento suele ser el de dejar la portería a cero y no creo que sea un partido alocado el del viernes".

Sobre la presencia de muchos jugadores del filial con el primer equipo, Ricard destacó que: "Vengo de un filial y sé lo que es estar en un filial. Hice muy buenas migas con Julen y creo que con trabajo y esfuerzo todo llega. Ellos hicieron las cosas muy bien y si siguen así les llegará la recompensa".

Además, consideró que el balance de su primer año en el fútbol profesional es positivo. "El primer año en el futbol profesional. Vine a aportar y a ayudar al equipo. Estoy muy contento como me han salido las cosas, con todo el mundo y estoy agradecido a la afición y al club".

"No me podría quedar con un solo momento o una sola cosa de mi paso por el Lugo. Han sido demasiadas cosas buenas como para quedarme con una. Esta es una ciudad muy buena para vivir, en la que me han tratado muy bien y estoy muy agradecido a todos por ello, a la gente, a los compañeros y al club", concluyó.