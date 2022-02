Ricard Sánchez: "El futbolista tiene que ser una esponja para rendir al máximo"

La madurez no es una cifra en el carné de identidad. No solo llega con el paso de los años o las experiencias vividas y superadas. Muchas veces viene de serie. En el caso de Ricard Sánchez, la madurez se puede tener con 21 años. El carrilero catalán lo tiene todo para triunfar. No solo tiene talento, físico y actitud, sino inteligencia para saber aprender cada día con humildad, para hacer más grande su carrera y contribuir a que el Lugo de Rubén Albés brille, como él lo hace, en Segunda División.

Ha caído en este Lugo como un guante...

Desde que llegué me acogieron muy bien tanto los compañeros como las personas del club y la ciudad. Estoy muy agradecido y muy contento por la oportunidad que me dio el club de estar un año cedido aquí y poder competir en el fútbol profesional. Estoy feliz y con ganas de ayudar al máximo al equipo.

¿El esquema de Albés es el idóneo para su juego?

De carrilero o con línea de cinco me siento bastante cómodo. Es una línea de cinco con el lateral derecho muy bajo, pero creo que en esa posición es en la que más rindo. Me siento cómodo cuando puedo tirar hacia adelante y tanto en defensa como en ataque tengo bastante libertad.

El equipo está respondiendo y está yendo de menos a más como había advertido Albés. ¿Han tocado techo o se puede ver a un Lugo mejor?

El equipo sabe a lo qué juego, tienen claro los tres o cuatro matices a los que jugamos y todos vamos a una. Creo que este año, si nos lo creemos, vamos a por todas, tenemos hambre y ambición creo que se pueden hacer cosas bonitas.

¿Cómo se ha construido un grupo así, con esa determinación y fortaleza en cada partido? ¿Es solo mérito del míster?

Cuando llegué ya me comentaron que estaba en un club muy familiar, no sólo a nivel de jugadores y entrenador, sino por todas las personas que estaban en el club. Me encontré con un vestuario que me acogió muy bien, que me trató de forma inmejorable. El grupo humano es espectacular, somos personas muy humildes, nos tratamos muy bien los unos a los otros y esto, junto con la idea que tiene el míster, en la que creemos y nos sentimos identificados, nos está ayudando mucho.

¿La marcha de Gerard Valentín y Hugo Rama duele más en lo futbolístico o en el día a día, en el buen ambiente del vestuario?

En el poco tiempo que llevo aquí son personas con las que me llevaba muy bien. Son personas que cuando estaban se notaba que estaban, que aportaban mucho futbolísticamente y al grupo. Su actitud era siempre positiva y son marchas que duelen porque les coges cariño. Pero si su salida es por el bien de todos, por el suyo y por el nuestro se tienen que aceptar, pasar página y mirar hacia adelante.

En mi corta carrera no me han puesto nada fácil las cosas y eso ha sido una suerte. Me ayudó para poder ser mejor

¿El camino de Gerard puede ser el suyo? Los dos empezaron como extremos, pasaron luego a laterales y, en el ex del Lugo volvió al extremo diestro...

Mi intención es jugar el máximo de minutos, poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Si es de lateral, si es de extremo, si es de interior… De lo que sea, me da igual. Solo quiero aportar al máximo en el fútbol jugar donde sea. Estoy abierto a muchas posibildiades. Estoy contento y si el míster considera que me tiene que poner adelante, que lo haga. Si cree que debo jugar atrás, pues que me ponga ahí. Yo vine a ayudar al equipo.

Comenzó su carrera en la base del Barça como extremo. ¿eso le ayudó para su juego?

Cuando era pequeño jugué en muchas posiciones. Jugué de mediocentro, en la base del Barça formé como extremo y como delantero y luego me retrasaron al lateral. Soy un jugador que creo que me caracterizo por mi parte ofensiva, porque tengo bastante recorrido y bastante ímpetu para tirar hacia adelante. Las ganas y la ambición de ir a por el partido ya van en mí. Puede que haber jugado de extremo me haya ayudado a mi juego, pero creo que ya era algo que iba en mí.

¿La transición hacia el puesto de lateral es dura? ¿Cuesta dejar la parte ofensiva?

Cuando estás en el Barça y tienes el 90% de la posesión y te atacan cuatro veces. Desde la base te enseñan a atacar y a tocar el balón y eso también me lo enseñaron a mí. Cuando aprendí a defender fue cuando me fui al Atlético, que hace otro tipo de juego: es más contragolpe, más sólidos en defensa… El haber conocido distintos tipos de juegos te hacen crecer como futbolista y aprender otros estilos.

¿Su referente fue Dani Alves?

Me fijaba mucho en Alves. No sólo por su fútbol, que todos sabemos cómo era, sino también por su actitud, por su hambre, por su querer ganar siempre. Es el jugador con más títulos del fútbol. La actitud que tiene, cuando sale a los partidos, tenga la edad que tenga, hace que sea un referente.

El director deportivo, Mauro Pérez, alabó su rendimiento y dijo que su nivel actual es de Primera División. ¿Podría quitarle el sitio a Quini en el Granada?

Yo estoy centrado ahora mismo en el Lugo, en conseguir objetivos grandes con el equipo. Todo lo que se diga podría o no ser, pero yo estoy centrado en el aquí y en el ahora. Tengo el reto con el Lugo en Segunda División y estoy muy contento porque poco a poco estoy más cómodo y puedo mostrar mi fútbol y adaptado muy bien al equipo. Hay que ir paso a paso. Todo tendrá su momento.

¿Cuáles son las razones de su explosión?

Cada jugador aporta su grano de arena al equipo. Hubo un momento en que hubo muchos jugadores que empezamos a conectar sin casi tener que decir nada. Muchas veces, cuando salto a la presión sé que Diego Alende me está cubriendo. Sé que cuando recibo el balón, cuando estaba Gerard Valentín, sé que me iba a cubrir si había un espacio bastante grande. Entre unos cuantos formamos una conexión que no se puede explicar con palabras. Salimos al campo y tenemos una conexión bastante grande. Cada jugador aporta mucho al equipo y ayuda de su forma. Todos los jugadores estamos al cien por cien para poder jugar. Somos un equipo muy completo y cada jugador aportamos muchas cosas.

Además de ser muy fuerte físicamente tiene un guante en la derecha. ¿Entrena ese golpeo?

Pues tengo que decir que los centros no eran mi especialidad (ríe) y esta temporada creo que lo he trabajado bastante bien. A finales de la temporada pasada empecé a golpear el balón parado en el Atlético B y eso me ayudó a mejorar el golpeo. Pero muchas veces los centros los hacen buenos mis compañeros. Chris Ramos es un excelente rematador, recuerdo otro centro que le puse a Carrillo el día del Spórting, otro golpeo que le hice de córner a Señé… Estoy contento y todo lo que sea sumar bienvenido sea.

¿Físicamente se cuida tanto como parece?

No estoy obsesionado, pero es cierto que me gusta mucho cuidarme. El tema de la nutrición, del descanso, de los entrenamientos aparte de los que se hacen con el equipo los llevo muy a rajatabla. Creo que es un factor muy importante, que el fútbol evoluciona mucho y que si no te cuidas estás perdiendo cosas. El objetivo de cada futbolista es sacar la mejor versión de sí mismo y para ser el mejor tengo que estar 24 horas metido e intento hacerlo. El tema de la nutrición, el descanso, el trabajar aspectos individualizados a día de hoy es una cosa que se tiene que hacer.

¿Cuesta a veces tener que comer un arroz en blanco y un filete de pavo en vez de un plato de pulpo?

Tengo que decir que yo tengo nutricionista y la dieta que me hace es muy buena. Como muchísimas cosas, más de lo que la gente se piensa. Me hago unos platos increíbles y como mucho. Estar a dieta no significa comer poco. Lo llevo bien, porque es coger un patrón y una vez que te acostumbras a comer boniato al horno en vez de patatas fritas o una paella de arroz con aceite comer un arroz con verduras te acostumbras, lo ves con otros ojos y disfrutas comiendo.

¿Que tiene prohibido comer y por qué daría tres puntos de un partido para darse un capricho?

(Ríe) Prohibido en sí no tengo nada porque como de todo. Lo que sí evito comer son alimentos procesados. Siempre comemos lo más natural posible. Además, tratamos de comer con poco aceite por el tema de las grasas saturadas. Los postres también los evito porque es donde más azúcar hay, donde más engordas, por así decirlo. La verdad es que tengo la suerte de que no soy mucho de postres, con lo que por ahí lo tengo fácil. Si tuviera que elegir un alimento sería comer una buena hamburguesa.

Es básico para su juego, para recorrer toda la banda como hace. ¿Uno puede llegar a disfrutar del esfuerzo físico extremo como el suyo?

Disfrutar disfrutas cuando consigues cosas. El proceso es duro. El trabajo diario, el sobreesfuerzo, el pensar que hay que ir a entrenar cuando estás muy cansado, el entrenamiento voluntario por la tarde en vez de estar en casa… Eso hay que hacerlo para estar comprometido y ser mejor futbolista, pero el momento bonito es cuando se consiguen los resultados de todo eso. Lo bueno no es el hecho de hacer el esfuerzo, sino ver que ese esfuerzo vale la pena y que el trabajo ayuda.

¿Cómo son las noches después de jugar partidos como los afronta usted? ¿Cuesta dormir? ¿Duele todo el cuerpo? ¿Hay ganas para hacer otras cosas?

Personalmente, depende del partido. Son muchos factores los que influyen, pero a mí, personalmente, me cuesta mucho dormirme porque antes del partido tomas algún gel con cafeína o alguna suplementación que te hace estar más activo, además de la adrenalina que genera tu cuerpo. Esto hace que te cueste mucho más dormir. Después del partido del Almería acabé muy cansado por la emoción y la adrenalina y me costó dormirme. No lo conseguí hasta las cuatro de la mañana, dando vueltas en la cama… Luego hay otros partidos que acabas tan cansado que lo único que quieres es dormir.

¿Hay la misma adrenalina ahora que en Segunda B o cuando era un chaval que jugaba en las inferiores del Barça?

Tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Desde pequeño tenía claro que a lo que quería dedicarme es a ser futbolista, entonces, cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que tu sueño se puede cumplir y que tienes una oportunidad. Tener la oportunidad de cumplir tu sueño, de hacer lo que más te gusta y poder vivir de ello es un privilegio. Eso hay que valorarlo mucho, centrarme en el objetivo y en lo que quiero y pelear hasta conseguirlo.

¿Cómo lleva la tensión y los nervios prepartido?

Cuando más nervioso estoy es en la charla prepartido. Ahí estoy muy nervioso. Luego, cuando me estoy cambiando o cuando hago el preventivo antes de salir al campo lo que tengo son ganas. Ahí me siento tranquilo, a gusto, con la cabeza tranquila y eso me beneficia porque tengo seguridad en que las cosas saldrán bien.

Mentalmente parece una roca…

Desde pequeño he tenido la suerte de que en mi corta carrera no me han puesto nada fácil las cosas. He tenido baches y tropezones y el haber podido superarlos y haber aprendido de esos momentos para decir: ‘Aquí estoy yo y puedo conseguir los objetivos, trabajo, sacrificio y humildad’, me ha servido mucho. En el Atlético trabajé con un ‘coach deportivo’ que vino bien y me enseñó muchas técnicas mentales. Además de la preparación física y táctica también hay que trabajar la mental. Al final, el haber afrontado las adversidades y la ayuda externa que he podido tener de un profesional me ha venido muy bien. Estoy muy satisfecho por los resultados que he tenido gracias a ellos.

¿De quién se aprende más, de veteranos como Pita, Iriome, Xavi Torres o Seoane en el día a día o de enfrentarse a una competición tan exigente como es la Segunda División española?

He tenido la suerte de que he llegado a un vestuario en el que los veteranos te enseñan y aconsejan mucho y te apoyan. Con Xavi Torres tengo una relación muy estrecha y muy especial, con Pita también, con Seo… Aprendo mucho de ellos. Luego la competición te pone en tus dificultades y si no las pasas el equipo lo nota y lo pasa mal. Creo que se aprende mucho de este tipo de gente y de este tipo de jugador con una carrera tan destacada en el club y en el fútbol profesional. Tienes que ser como una esponja, empaparte de lo que te digan para mejorar al máximo y rendir al máximo nivel.

¿Xavi Torres es tan líder como parece? ¿Dirige tanto en el césped como se ve en televisión?

La verdad es que es un caliente, pero luego, al final, viene muy bien tener un referente como él, que siempre te apoya, que te habla, que te diga lo que hacer, que te dice que saltes a la presión porque él te hará la cobertura… Tener un futbolista como él es increíble. Pero no solo con su ejemplo y su liderazgo, sino con su fútbol, con el que nos da sostén en el centro del campo. Es un jugador top y estoy aprendiendo mucho de él. Le estoy muy agradecido.

¿Y un carrilero como Campabadal? ¿Qué le ha enseñado? ¿Es un acicate tener a alguien de su peso en el equipo para no bajar el rendimiento?

Obviamente. Creo que cuando no tienes competencia te relajas y no puedes sacar tu mejor versión. Con Campabadal hay una sana competencia. Yo aprendo mucho de él y el de mí. Tiene muchas características increíbles y estoy aprendiendo mucho de él. Es un sostén en este club y en este vestuario y competir con él es un honor.

¿La categoría es como la esperaba? ¿Más o menos dura?

Es muy dura. Encadenas tres victorias y te pones arriba, encadenas tres derrotas y ya ves el descenso, todo el mundo le puede ganar a todo el mundo, los partidos son muy reñidos y de mucha intensidad… La categoría es una de las más difíciles del mundo porque hay mucha igualdad y nivel en los equipos. Es una categoría muy buena para poder crecer.

¿Qué rival le dio más guerra en lo que va de competición?

Todos los rivales son grandes rivales, pero si me tengo que quedar con uno lo hago con el equipo contra el que jugué cuando fui titular por primera vez, contra la UD Las Palmas. Me pareció un equipo que jugaba muy bien al fútbol, con jugadores arriba muy peligrosos y desequilibrantes. Estoy agradecido de poder contar con jugadores de esta categoría.

Nuestro país es precioso, tiene lugares increíbles para conocer

¿Hay mucho trash talking en el fútbol profesional? ¿Se habla mucho, hay vaciles de los contrarios para tratar de desestabilizar?

Depende de la personalidad de cada jugador. Hay muchos jugadores que llevan muchos años enfrentándose en contra o que han cometido en los mismos clubes y todos se conocen. Hay mucho respeto entre los jugadores, mucha nobleza. No hay ningún jugador que digas: ha venido a putearme. Este es un deporte muy sano.

También fue internacional sub-19. Jugó un Europeo que ganó España en 2019 con gente como Ferran Torres, Bryan Gil, Guillamón, Abel Ruiz, Barrenetxea, Miguel Gutiérrez… Vaya generación

Para mí fue una experiencia brutal. Poder ganar el Europeo es algo que nunca olvidaré porque traer un título para tu país es algo inolvidable. Cuando ganamos salimos en las portadas de todos los periódicos. Eso refleja el logro. Ese torneo me hizo crecer mucho como futbolista y es una experiencia que nunca olvidaré.

Jugó toda la primera fase pero no lo importante. ¿Le fastidió perderse la final?

Fue una decisión técnica. Yo empecé el primer partido en el banquillo y salí en la segunda parte. Jugué los dos siguientes y nos clasificamos. Luego ya no volví a jugar, pero fue una experiencia brutal el poder aportar mi grano de arena. Aprendes mucho de estar a ese alto nivel. También a la hora de afrontar los partidos el haber competido a ese nivel, con esa presión, te hace aprender mucho y te acostumbras a esa presión. Es muy enriquecedor jugar con compañeros que son jugadores de clase mundial.

A Luis Enrique tampoco se le caen los anillos por poner chavales jóvenes. ¿A lo mejor en un par de años está ahí Ricard Sánchez?

(Ríe) No me gusta especular, sino ir paso a paso. Ahora estoy centrado en el Lugo. Ojalá poder llegar ahí algún día, pero ahora mismo mi trabajo es conseguir los objetivos con el Lugo, devolverle la confianza que tuvieron en mi, hacer mi mejor fútbol y crecer como futbolista. Tengo que ir paso a paso para poder crecer y cumplir mi sueño.

Está adaptado al entorno ya...

Desde pequeño viví en un pueblo con muchos pueblos alrededor. Vivo solo y tengo un perro y estoy acostumbrado a salir de paseo. No soy una persona a la que le guste estar muchos días en casa y prefiero conocer nuevos sitios cuando puedo. Quiero aprovechar al máximo todo y si estoy un año aquí en Galicia intentaré ver todos los lugares que pueda. Nuestro país es un país precioso, que tiene lugares increíbles y muchas veces no hace falta irte fuera, sino que tienes sitios increíbles aquí. A veces tienes sitios preciosos al lado y no lo sabías. Al final, al tener un perro activo tienes que dar muchos paseos y eso también ayuda. Además, el poder visitar lugares siempre me ha apasionado y cuando tengo unos días aprovecho.

También a la ciudad…

Me encanta la ciudad. La gente me ha acogido muy bien. Voy todos los días a comer al Restaurante Lubre, donde me tratan muy bien, me hacen la comida de la dieta… No sé qué más podría pedir, la verdad. Cuando voy por ahí me atienden con una sonrisa y estoy muy contento, agradecido a la gente. Cuando estamos en el Ángel Carro la notamos mucho y la necesitamos más. Si queremos hacer algo bonito su aportación es muy importante. Estoy muy agradecido a la ciudad, la afición y el club.