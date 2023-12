La jornada en Preferente: el Ribadeo aparca su crisis con goles

El Ribadeo logró cerrar su crisis con una goleada ante el Eume, el colista de Preferente, en un partido que dejó sentenciado en la primera parte, donde se fue con 3-0 en el marcador.

El conjunto de Dani Moirón tuvo el control absoluto del juego en la primera parte. El Eume cedió el balón al equipo lucense y este lo aprovechó. Primero marcó Asier, en una jugada personal. El segundo tanto llegó con una jugada del lateral Manu y el tercero fue obra, de nuevo, del focense Asier, el jugador más en forma del conjunto mariñano.

En la segunda parte el partido fue plácido para el Ribadeo, que no aumentó el marcador. El Eume recortó distancias en el tramo final con un tanto desde el punto de penalti.

Mugardos-Castro

El Castro sumó un punto más en su casillero en su visita al campo de A Pedreira, donde se midió el Galicia Mugardos. Un partido donde apenas se pudo jugar al fútbol por dos condicionantes: el mal estado del terreno de juego y el aire que hacia, que provocaba que apenas se pudieran dar dos pases seguidos.

El partido transcurrió sin apenas ocasiones y los dos goles llegaron a balón parado. Se adelantó el equipo local y el Castro logró el empate gracias a un tanto de Dumi que recogió un rechace dentro del área para convertir el único tanto del equipo lucense que sigue asentado en la parte media de la tabla.

As Pontes-Lemos

El Lemos logró arrancar un empate justo de su visita a O Poboado a dos goles en un partido donde se puso por delante en la primera parte pero donde tuvo que remontar en la segunda. En la primera parte se adelantó el equipo de Juanlu Bernal con un tanto de Diego Torres en un contragolpe. Un bonito tanto. Pero los locales empataron tras un penalti dudoso que transformó el delantero Koile.

La segunda parte empezó mal para el Lemos. El portero Losada sacaba en largo, el balón tropezó en un contrario y quedó muerto para que un jugador del As Pontes marcara el 2-1. El equipo de Bernal no se vino abajo y en una jugada por banda izquierda logró empatar Mauro. A partir de ahí, el As Pontes jugó balones en largo y acumuló gente dentro del área del Lemos, pero el marcador se quedó con empate a dos tantos.

Ribeira-Residencia

El Residencia logró empatar a dos tanto en el campo de Cidade de Ribeira en un partido que también estuvo marcado por lo climatológico, con lluvia y viento durante todo el partido.

Se adelantó el equipo de Dani Galán con un tanto de falta directa de Dani Renda desde el medio del campo, ayudado por el viento. Empató en la jugada siguiente el conjunto local por medio de Adao y el partido llegó así al descanso, con varias ocasiones para ambos equipos.

Se adelantaron los locales tras un fallo en la salida del balón del conjunto lucense mediada la segunda parte con gol del capitán Aguado. Pero Pereira, en el 96, logró rescatar un punto para el Residencia cuando remató en el segundo palo un centro de Rober.

Los partidos de la jornada

2 As Pontes: Javi Pita, Criado, Mascareña, Dani Fernández, Martín Coello (Javi Fernández, m. 66), Martín Traba, Castilla, Vilela, Cayetano (David, m. 76), Daniel Manso (Vila, m. 66) y Kolie (Rubén Rivera, m. 84).



2 Lemos: Losada, Alami, Miguel (Samu, m. 66), Sergi, Dafonte, Aissa, Carrasco, Diego Torres, Mauro, Dani Arias (Borja, m. 66) y Brais Pardo (Armesto, m. 80).



Goles: 0-1, min. 30: Diego Torres; 1-1, min. 36: Kolie (penalti); 2-1, min. 47: Dani Fernández 2-2, min. 76: Mauro.



Árbitro: Raúl García. Tarjetas amarillas a los locales Kolie, Dani Manso y Dani Fernández y a los visitantes Alami, Dafonte, Dani Arias, Losada, Aissa, Varela y Borja.

2 Ribeira: Adrián, Aguado, Pablo Pérez, Sieira, Eloy, Figueira (Moha, m. 87), Jon, Fer (Abi, m. 64), Torito (Joseiño, m. 75), Antho (Teira, m. 64) y Adao (Viturro, m. 64).



2 Residencia: Diego, López, Martín, Cantillo (Jorge, m. 80), Iago, Rasilla (Rois, m. 55), Yeray (Gabri, m. 75), D. Renda, Txiki (Artai, m. 75), Pereira y Edrosa (Andrés, m. 55).



Goles: 0-1, min. 6: Dani Renda; 1-1, min. 9: Adao; 2-1, min. 77: Aguado; 2-2, min. 96: Pereira.



Árbitro: Antonio Domínguez. Amarillas a Martín, Rasilla y Cantillo en la Residencia.

1 Mugardos: David Gómez, Javichu, Brais Yáñez, Jorge García, Borja Pita (Santalla, m. 73), Moi, Luis Dopico, Toro, Chis y David Yáñez (Vicente Rodríguez, m. 73).



1 Castro: Josema, Dani Montes, Víctor (Marco, m. 55), Pedro Díaz (Dumi, m. 55), Juanma, Muíña (Rasilla, m. 55), Noel (Buján, m. 65), Álvaro, Marino, Buide (Mangel, m. 78) y Fito.



Goles: 1-0, min. 60: Brais Yáñez; 1-1, min. 75: Dumi. Árbitro: Enrique Refojo. Amarilla a Toro y Pedro.

3 Ribadeo: Hugo, Manu, Matías (Xaime, m. 73), Castrín, Simón, Iván Rodríguez, Vicente (Nuno, m. 87), Asier, Ferreiro (Xairo, m. 61), Álex Meitín (Santi, m. 61) y Criss (Iván García, m. 73).



1 Eume: Jaime (Arias, m. 77), Javi Varela, Samu, Óscar Amigo, Parrocho, Pablo Fuentes, Mateo Leira (Adrián, m. 46), Pablo Herba (Míser, m. 46), Antonio (Allegue, m. 73), Iago Seijo y Dani Fernández.



Goles: 1-0, min. 17: Asier; 2-0, min. 37: Manu; 3-0, min. 40: Asier; 3-1, min. 83: Iago Seijo (penalti).



Árbitro: Julián Buján. Amarillas a los locales Vicente y Castrín y al visitante Jaime.