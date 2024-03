Reyes Estévez regresará a por todas al medio maratón de Lugo

La sexta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso contará el 12 de mayo con un de los grandes mitos del atletismo español. El incombustible Reyes Estévez afronta la prueba con la máxima ilusión y con el objetivo de mejorar la tercera posición que consiguió en 2022. "Conozco el circuito y tengo que decir que me encantó, de hecho a día de hoy sigue siendo mi mejor marca en medio maratón (1.06.09) y guardo un recuerdo inmejorable de la prueba", dice sobre una prueba que se ha consolidado en el calendario deportivo.

Estévez llega en plena forma. Siempre lo está, porque reconoce que no perdona "un solo día" desde el confinamiento por la pandemia del coronavirus. "No es que no perdone ningún día, es que estoy deseando que llegue el momento de entrenar porque me sienta muy bien, no tengo lesiones y disfruto muchísimo", cuenta sobre una pasión que le convirtió en leyenda del atletismo nacional e internacional.

Por ello, porque se encuentra en un excelente estado de forma, regresa a un medio maratón que para él es especial y que tiene ganas de añadir a su interminable lista de triunfos. "Sé cómo estoy, sé que me muevo en esos ritmos de una hora seis, una hora siete, y todo lo que sea estar por ahí me vendrá bien, si el ritmo es ese podré disputar el título y nada me haría más ilusión que mejorar mi tercera plaza y ganar".

Competirá, además, con el apoyo de su familia lucense, esa a la que visita siempre que puede y que servirá de "aliciente" para volver a la ciudad amurallada. "Me da mucha motivación y moral porque vendrán a verme", celebra.

Estévez llega a la carrera después de batir, a sus 47 años, el récord de España de categoría máster (más de 45 años) en Valencia (2.18.17), un nuevo hito en su carrera. "Estoy entrenando muy bien y a nivel de fuerza he logrado no perder masa muscular, lo que me permite estar en estos ritmos y seguir disfrutando del atletismo y, sobre todo, seguir teniendo alegrías, que es lo único que importa". Palabra de campeón.

Así avanzan las inscripciones

Una vez finalizado el primer plazo de inscripción, el pasado 7 de enero, los interesados tienen de plazo hasta el 28 de abril para anotarse en el segundo. Para la distancia de 21K el precio será de 18 euros, y desde esa fecha hasta el 5 de mayo, el precio será de 25 euros.

En el caso de la segunda distancia, la de 10K, el precio en este segundo tramo hasta el 28 de abril será de 11 euros, y entre el 28 de abril y el 5 de mayo, será de 15 euros.

Como cada año, la entrega de dorsales se realizará en las tiendas Opticalia. Aquellos inscritos que no tengan un establecimiento cerca podrán recogerlos en la tienda de Lugo los días 9, 10 y 11 de mayo; y si excepcionalmente quedase sin retirar alguno por algún motivo, se entregarían el propio día de la carrera en la zona de meta –Praza Horta do Seminario–.

Aquellos que quieran recibir el dorsal por mensajería podrán solicitarlo, corriendo los propios atletas con los gastos pertinentes. Las inscripciones se pueden formalizar en dos webs: www.ccnorte.com y www.mmcidadelugo.com.