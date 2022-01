Reyes desata un frenesí comercial en Lugo

Colas en las joyerías, en las jugueterías, en comercios, en administraciones de lotería y, sobre todo, colas en pastelerías como Madarro. Lugo vivió un gran frenesí comercial en la víspera de Reyes.

Las escenas de gente esperando turno a las puertas de las tiendas se repitieron los últimos días, pero el fenómeno se multiplicó cuando los Magos de Oriente ya estaban casi llamando a la puerta.

Categoría de fenómeno alcanzó la venta de roscones de Reyes. Las grandes pastelerías de Lugo, de Ramón a Martín, no daban abasto y conseguir ese dulce típico era casi misión imposible para quien no lo hubiera encargado. Llamativas eran las colas en la puerta de Madarro, ello a pesar de que había este miércoles doce personas despachando y la venta iba ágil.

Montse González decía que el fenómeno se debía en parte a que los clientes se mostraban precavidos y, por el covid, preferían esperar en la calle para recoger sus encargos en lugar de entrar a la pastelería.

Pero hubo más encargos que el año pasado, reconocía la gerente de Madarro, cuyo roscón es un clásico "de toda la vida, que se hace con la misma receta de siempre". Y esa fórmula tradicional es la que sigue triunfando, ya que ese es el roscón más vendido aunque hay gente que ya lo pide relleno de nata, de crema o de trufa, decía.

Hubo también mucha afluencia a las jugueterías, donde al final hubo juguetes a pesar de los problema de suministros. "A lo mejor no llegó un juguete concreto, pero sí otro similar", decía Javier Viñas, del Bazar 095, que contaba que quizás no se ha podido encontrar la Barbie específica que pedía alguien, pero había otras doce Barbies de las que sí había existencias. Y es que, aunque sí ha habido problemas de suministro, no ha llegado a haber problemas de desabastecimiento, apuntaba.

Regalo estrella ► Un cerdito muy cotizado

My Pet Pig, un cerdito con correa y música, que se puede sacar de paseo porque mueve las patitas, ha acabado convirtiéndose en la sensación entre los más pequeños.



Ha sido uno de esos regalos que se convierten en fenómeno de forma un tanto inesperada y aunque está pensado para niños a partir de tres años, ha tenido especial aceptación en edades entre los cuatro y seis años y, sobre todo, entre las niñas, según contaba este miércoles Javier Viñas, del Bazar 095, histórica juguetería lucense.



Suministro escaso

El cerdito se ha convertido en un fenómeno, pero muchos de los niños que lo querían se han quedado sin él, porque a las jugueterías han llegado unidades muy contadas, pese a que "se hubieran vendido todos los que hubieran mandado", reconoce Viñas.



Y en fenómeno se ha acabado convirtiendo también la mochila transformable de Pokémon, que ha encandilado sobre todo a los niños, contaba Viñas, que este miércoles apenas tenía un momento de respiro porque hubo muchísimas visitas de última hora a las jugueterías.



El día previo de Reyes es siempre de actividad frenética, pero este año fue especial porque muchas familias acudieron en busca del regalo deseado a última hora con la expectativa de que hubieran llegado juguetes de los que hubo escasez de suministro.