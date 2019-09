Rey del fútbol, monarca del billar

FÚTBOL Y BILLAR. Dos deportes completamente diferentes que tienen un punto en común: Diego Rey. Uno se juega con un balón y con los pies; el otro con un taco y una bola, sin embargo y, a pesar de las diferencias, Diego Rey es una de las grandes referencias del fútbol y del billar lucense.

Ambos deportes los practica desde que era un niño. El billar fue a consecuencia de la pasión que su padre tenía hacia este mismo deporte, que disfruta desde los nueve años, compitiendo tanto a nivel individual como colectivo en el equipo Open Pool D Vuelta. Este es el equipo de su padre, en el que llevan más de 25 años de historia jugando juntos, y del que Rey quiere seguir formando parte. La última competición que disputó fueron los campeonatos de España, donde jugó en tres modalidades —quedó eliminado en octavos de final ante el subcampeón de Europa—.

En fútbol, Rey tiene una larga trayectoria. Ha llegado a jugar en clubes como CD Lugo, Estradense, Somozas, Compostela, Levante o Vilalbés, donde milita actualmente. En todos ellos se ha sentido cómodo y lo han tratado a él como en casa, aunque sí que es cierto que guarda un especial recuerdo del Compostela, en el que jugó durante tres temporadas. "Gañamos a Terceira División, algo bastante complicado. De feito, estivemos a piques de ascender ese ano (a Segunda B). Había como 18.000 personas no estadio, algo que non se pode vivir en tódolos lados. O trato foi excepcional", explica Diego Rey.

Rey siempre elige el fútbol cuando hay competición de billar los fines de semana

El Levante fue otro de los destinos por los que pasó el extremo después de su primer año en el Compostela. "Foi complicado porque era a primeira vez que ía saír da casa. Incluso cando estaba no "Compos" estaba indo e vindo tódolos días dende Lugo. Notaba que me afectaba porque, queiras que non, estás lonxe da túa casa e da xente que sempre te rodeou. O final tratáronme moi ben e vivín cousas que non se poden vivir en clubes de Terceira División. Foi unha experiencia bonita", comenta. Tras esta experiencia por Valencia, Diego Rey volvió al fútbol gallego, pasando por el Somozas, Compostela (de nuevo) y el Vilalbés, donde va ya por su segunda temporada.

Cada uno de ellos clubes le ha aportado conocimientos para crecer como jugador, aunque depende lógicamente del equipo y su filosofía. Diego Rey se adapta con más o menos facilidad a los cambios. "Considero que o xogo do Compos me viña o dedo e, ainda que no Villalbés me costou máis adaptarme, conseguín mellorar bastante. É algo que influye, pero en nós está querer adaptarnos ou non", señala.

Desde que está en el Vilalbés, al billar solo le puede dedicar un par de horas a la semana

Compaginar ambos deportes es complicado a causa de la gran cantidad de horas que se le deberían dedicar a los dos para competir a buen nivel. Pese a que lo intenta, el billar es algo secundario desde que juega en el Vilalbés. "Nos dous anos nos que estiven no Compos sí que tiña tempo para xogar e adicáballe sobre tres ou catro horas diarias. Agora dende que estou no Vilalbés case non teño tempo e só lle podo adicar un par de horas a semana", dice. En cuanto a fútbol, tan solo descansa dos días a la semana, teniendo cuatro sesiones de entrenamiento y un partido el fin de semana.

A pesar de manejarse con facilidad tanto con los pies como con las manos, Diego Rey tiene una clara preferencia cuando tiene que elegir entre ambos deportes: el fútbol es su vida y su gran pasión. "O billar é un hobby. Dáseme ben e por iso intento compaxinalo, pero cando teño competicións os fines de semana, sempre lle dou preferencia total ao fútbol".

Nueva temporada para el Vilalbés

Diego Rey, un habitual titular en el once de Simón Lamas en el Vilalbés, afronta con ilusión la nueva temporada. Considera el jugador que la unión entre la aportación de los fichajes y la base del año pasado permitirá firmar al equipo una buena temporada. "Os fichaxes son xente nova, con condicións moi boas que poden acabar aportando cousas relevantes ao equipo. Ademais, poden axudar a suplir baixas moi importantes do ano pasado, como Xusto, Villares ou Santi Taboada", explica.



Un fantástico final liguero en la campaña 2018-2019

El Vilalbés busca como mínimo terminar en la misma posición que la pasada campaña, donde consiguió ser el segundo mejor equipo de la segunda vuelta liguera. Los chairegos acabaron en la undécima posición, justo por debajo del Polvorín.



Evolución

Rey, que suma su octava temporada en la Tercera gallega, considera que su evolución ha sido muy grande, sobre todo a la hora de defender. "Estaba acostumado a só atacar cando xogaba nas categorías inferiores, polo que non lle prestaba atención a conceptos que che fan falta a nivel profesional. Creo que defensivamente mellorei bastante, e incluso a hora de ler as xogadas e de ter máis pausa no xogo", dice. Por otro lado, aunque normalmente juega de extremo, también puede hacerlo de delantero centro, donde suele caer a banda para aprovechar su desborde y su visión de juego.



Competencia

Por lo demás, Rey explica que cuenta con mucha competencia para poder jugar: "Todos os xogadores deixaron moi boas sensacións nesta pretemporada, polo que é difícil elexir un once inicial".