El preparador del Lugo, Íñigo Vélez, aseguró el viernes que el equipo afrontará el duelo del domingo (14.00 horas) frente al Málaga en el Ángel Carro "con la máxima ilusión" y que no vive con la "sensación" de tener una guillotina sobre la cabeza por las opciones de certificar el descenso matemático a Primera RFEF esta misma jornada si los rojiblancos no ganan a los andaluces y el Rácing de Santander vence al Granada.

"Afrontamos el partido con la máxima ilusión, aunque por las circunstancias pueda parecer que no. Nosotros trabajamos cada partido para ganarlo y focalizamos la semana, en este caso la del Málaga, en conseguir esa victoria que tanto se nos resiste", aseveró.

"No vivo con esa sensación (tener una guillotina sobre la cabeza). Cuando llego aquí es una situación complicada en la que pienso en el siguiente partido. No soy tonto y sé que la situación cada vez se complica más, pero durante la semana me ilusiona ganar el siguiente encuentro más allá de la clasificación. La situación no es positiva para nadie", declaró el técnico rojiblanco.

Para el entrenador vitoriano no es agradable jugar un partido a vida o muerte. "No gusta a nadie afrontar un partido en esta situación (muy cerca del descenso). Las matemáticas te pueden decir que no tienes opciones y siendo realistas y sabiendo que pueden ocurrir este tipo de cosas, lo importante es enfocarnos en el rival y en el siguiente partido. Esta es una situación jodida, porque cuando no ganas te acercas más al descenso. En ese sentido hay que liberarse, hacer un muy buen partido contra el Málaga y conseguir esa victoria para seguir compitiendo", dijo.

El preparador intentará que ante los malagueños no se repitan los errores que llevaron a la derrota (2-1) en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. "Sabemos los errores que cometimos en Oviedo y lo que intentamos es buscar una solución a esos errores. El equipo entrena en función del rival que va a tener enfrente y entrena para seguir mejorando el sistema y los automatismos que tenemos. Pero al final lo que cuenta son los goles. Los que encajamos en Oviedo fueron fallos de marca que intentaremos corregir y que no vuelvan a suceder", explicó.

Vélez habló sobre el Málaga, un equipo que está a cinco puntos de la salvación tras sumar 9 puntos de los últimos 12 en juego, y que llegará al Ángel Carro con la necesidad de ganar para acercarse más a la permanencia. "Cada uno se jugará lo que se jugará. En este caso el Málaga está cerca de la salvación, la semana pasada también el Oviedo quería acercarse a la permanencia matemática y casi todos nos jugamos cosas. El Málaga viene de ganar y de ver la luz más cerca. Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros. Llevamos muchos partidos sin ganar y lo que queremos es, de una vez por todas, hacerlo. Queremos ganar por el club, por los jugadores, por la afición, por la situación... Estamos trabajando bien por esa victoria que se nos resiste y ojalá sea este domingo".

"Le está dando resultado el cambio a un sistema de cinco defensas. Ellos vendrán con la intención de ganar, igual que nosotros también tenemos esa intención. Puede que con ese sistema, el mismo que el nuestro, se emparejen las posiciones y se den situaciones parecidas. Tenemos que cometer pocos errores porque ellos tienen mucha calidad arriba, con jugadores que están en racha con goles, un centro del campo dinámico... Es un gran equipo de Segunda División que por circunstancias está en una situación que no se esperaba al inicio de temporada. Tendremos que hacer un muy buen partido a nivel ofensivo y defensivo para conseguir esa victoria".

El entrenador vasco tiene a todos disponibles salvo los lesionados de larga duración, Juanpe por falta de ritmo y Gui Guedes, por sanción. "Creo que tenemos a todos. Solo serán baja los lesionados de larga duración y Gui (Guedes) por la roja directa", finalizó.