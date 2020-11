El Breogán, obligado a mejorar ante el Tizona la imagen de Melilla

El Leche Río Breogán recibe este miércoles, a las 20.00 horas en el Pazo dos Deportes, al Tizona de Burgos en un partido que debía haberse jugado en la segunda jornada de competición pero que en su día fue suspendido por sendos casos de covid en el conjunto lucense y en el burgalés. Es un duelo que para el conjunto lucense ha recobrado importancia. Es importante para los de Diego Epifanio recomponer la dañada imagen ofrecida el pasado sábado en Melilla. Un equipo no tiene la consideración de favorito por los pronósticos, ni siquiera por la plantilla que pueda disponer. El prestigio se gana en la cancha, partido a partido, sobre todo cuando las circunstancias son adversas. Es cuando aflora, o debe de hacerlo, la calidad de los jugadores, la preparación y reacción de los técnicos y el orgullo.

La figura del Breogán se vio dañada en todo esto. La restauración de los daños no implica, todavía, demasiados problemas, pero hay que considerar que la confianza se resquebraja con suma facilidad. Y entonces el arreglo ya no sería tan simple.

Por esto la visita del Tizona no es un duelo cualquiera. A priori, parece un rival adecuado para las necesidades locales, un recién ascendido con solo un triunfo en cuatro jornadas. Sin embargo, los burgaleses llegan avisando. Esa victoria la consiguieron el pasado fin de semana y además en la complicada pista del Palencia (71-85).

En este sorpresivo resultado fue fundamental el partido realizado por el exbreoganista Ricardo Úriz. "Es una victoria que nos da tranquilidad. Empezamos perdiendo los tres primeros partidos y esto hace que empiecen a entrar dudas, que se pierda la confianza. Ganar en Palencia nos quitó ese peso y nos demostró que podemos ser competitivos. La verdad es que jugamos bien y nos quitamos un peso de encima", señaló el veterano base navarro.

De su equipo, Úriz comenta que a pesar de la historia del Tizona en la competición. "No dejamos de ser un recién ascendido. Los jugadores tenemos mucha ilusión pero hay que pagar el peaje de estar en una categoría nueva. Además el tener que parar por el Covid fue un hándicap. Ahora poco a poco vamos cogiendo ritmo".

El encuentro de este miércoles en Lugo es para el director de juego del Tizona "un partido especial. Siempre lo es volver al Pazo, aunque desde luego no será lo mismo sin los aficionados" y considera que su equipo va a tener que trabajar duro "para que el Breogán no se encuentre cómodo. Si no llevan el ritmo de juego tendremos más opciones. Larsen, Arco e Iván Cruz son jugadores muy importantes a los que hay que vigilar muy de cerca. A un equipo como el Breogán no se le puede anular todo".

Úriz entiende que la plantilla breoganista "son todos jugadores de nivel, un equipazo. Muy compensado y con gente muy implicada. Me parece un equipo más sólido que el del año pasado".

Cinco años después el Tizona resurge

El Tizona Burgos, tras varias temporadas en Segunda división en las décadas de los 70 y 80, acabó desapareciendo para resurgir al término de la temporada 2012- 13, directamente en LEB Oro para cubrir la plaza dejada vacante por el CB Atapuerca después de no consumar el ascenso a la Liga ACB.



El Tizona volvió a hacerse acreedor del salto a la máxima categoría en las dos temporadas siguientes (2013-14 y 2014-15) pero tampoco logró solventar los requisitos exigidos por la ACB. Ante esta situación, el club deja de participar en la segunda competición española para dejar su puesto al Miraflores —actual San Pablo—.



Cinco años después — una temporada en 1ª división de Castilla y León, tres en EBA y una en LEB Plata— el Tizona vuelve a la categoría de plata.



Coruña-Breogán. El encuentro aplazado de la tercera jornada entre el Coruña y el Leche Río Breogán se jugará, en Riazor, el martes día 1 de diciembre a las 19.00 horas.