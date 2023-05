Un restaurado Murcia

Fuera de la zona de play off la novena plaza es la más codiciada porque es la que asegura una plaza en la Basketball Champions League (BCL) de la próxima campaña. A esa posición es a la que aspiran el Río Breogán y el Ucam Murcia, que se enfrentarán el domingo (12.30 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo en un encuentro que puede ser clave para esa meta.

En estos momentos y después del triunfo conseguido el miércoles por el conjunto murciano en Tenerife (109-111) en partido adelantado a la trigésima segunda jornada, el de Sito Alonso alcanza la decimocuarta victoria, una más de las que dispone el conjunto lucense. Un triunfo el domingo pondría de nuevo a los celestes por delante en la clasificación por tener favorable el average particular.

En esta lucha por la novena posición, a la que también hay que agregar al Bilbao, hay un matiz importante. Mientras para el conjunto lucense esa clasificación sería un premio y la guinda a una temporada por encima de las expectativas, para el Murcia asegurar su participación en la BCL es la única manera de salvar una temporada en la que nunca estuvo cerca de los objetivos iniciales y en la que tuvo que variar la plantilla sobre la marcha.

Esfuerzo

El Ucam Murcia hizo un esfuerzo presupuestario muy importante con tres claros objetivos, repetir la clasificación para la Copa, alcanzar un puesto de play off por el que el año pasado luchó hasta el final y también para realizar un buen papel en su regreso a las competiciones europeas. Y la confección inicial de la plantilla apuntaba a esto.

Mantuvieron a cinco jugadores: McFadden, Bellas, Radovic, Rojas y Davis. Las incorporaciones fueron todas de primer nivel, desde Travis Trice a Ryan Luther pasando por el exjugador del Efes James Anderson o el ex Zalgiris Niels Giffey -éste solo jugó cuatro encuentros antes de irse al Bayern Munich-. De la Liga Endesa también llegaron jugadores significativos, como David Jelinek, Ilimane Diop, Artem Pustovyi o Jordan Sakho.

Pero las sensaciones no coincidieron con la realidad. El Murcia no llegó a funcionar. No llegó a tener opciones de Copa, nunca estuvo en la lucha por los play off y su paso por la BCL fue discreto.

Todo esto obligó a los técnicos y dirigentes a tomar medidas. Además de la ya citada baja de Giffey, después se produjo la de Jordan Davis y el pasado mes de abril las de Travis Trice y la de Ryan Luther. A cambio se incorporaron los bases Chris Chiozza, Rati Andornikashvili y Danilo Nikolic. Con ellos, lo cierto es que el equipo parece otro. Con estas incorporaciones, y tras su eliminación de la BCL, el Murcia atraviesa su mejor momento con cuatro victorias en los últimos cinco partidos.