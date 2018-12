Respeto de un grande

La evolución del baloncesto tanto a nivel físico como táctico hacen que este deporte parezca cada vez menos indicado para los llamados jugadores 'pequeños'. Afortunadamente, de vez en cuando, surgen figuras que desmienten tal aseveración y que son capaces de compensar su déficit de centímetros con rapidez, intuición, descaro e inteligencia. Lo que algunos llaman magia.

Y una de esas figuras es, sin duda, el base del Real Madrid Facundo Campazzo (27 años de edad y 1,79 metros de estatura). Es el jugador que más minutos acumula en el equipo blanco y una pieza que se ha convertido en un factor diferencial en el juego de Pablo Laso.

El base argentino, que este verano amplió su contrato con el Real Madrid por tres temporadas más, acepta que atraviesa por un momento feliz, pero confía en que lo mejor de su juego aún esté por llegar. "Espero que aún no haya llegado el mejor momento de mi carrera. Confío en que siga habiendo otros buenos años y que cada año sea mejor. Es cierto que me encuentro muy bien, con mucha confianza y esto es gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros. También disfruto mucho de compartir posición con Sergio Llull, porque es un jugador del que aprendo constantemente y creo que nos compenetramos muy bien. O sea que tengo que seguir trabajando, tratando de ver lo que necesita el equipo para poder ayudar y poner mi grano de arena. Esto sumado a la intensidad y corazón que me gusta poner en cada partido", señala.

Aínda quedan algunhas entradas para o partido de mañá domingo no Pazo ante o Real Madrid. Non son moitas así que pasa xa pola taquilla online de https://t.co/1SB4pUiFab e faite coa túa! #forzabreo #fagamosequipo pic.twitter.com/StaCCwZTNz — Cafés Candelas Breogán (@CBBreogan) 15 de decembro de 2018

El vigente campeón de la Euroliga y de la Liga Endesa acude a la cita ante el Cafés Candelas Breogán de este domingo (17.00 horas, Pazo dos Deportes de Lugo) después de haber vencido holgadamente al FC Barcelona y ante la perspectiva de una doble jornada la próxima semana en la Euroliga. Para Campazzo no hay distinción: cada partido hay que pelearlo. "El encuentro ante el Breogán hay que afrontarlo de la misma manera que lo hacemos en cualquier partido. Es un partido ante un gran rival que quizá ahora no se vea en los resultados, pero que de local se hace muy fuerte y que tiene buenos jugadores", dice el base madridista.

"El hecho de jugar en su cancha con esa afición que tiene ya nos demanda el cien por ciento, tanto física como mentalmente; o sea que tenemos que prepararnos de la misma manera que si jugáramos ante el Barcelona, tenemos que estudiar bien a sus jugadores y hacer el mejor partido que podamos", argumenta.

El madridista tiene claro cómo afrontar cada encuentro. "Es una oportunidad para seguir mejorando como equipo. Si queremos subir nuestro nivel tenemos que plantear cada partido de la mejor manera", señala.

Del Cafés Candelas Breogán, Campazzo reconoce no tener un conocimiento exhaustivo. "Les he visto esta temporada, alguna idea tengo, pero la verdad es que los conozco poco. Tengo ahí a un amigo como Lucio Redivo. Pero sí sé que tienen una gran afición, que es una cancha dura y que vamos a tener que estar muy concentrados", apunta.

La trayectoria del Madrid en las últimas temporadas le sitúa en la órbita de los mejores equipos de siempre en Europa, algo que Campazzo asume con normalidad. "Cuando te vistes con la camiseta del Madrid es con la responsabilidad de pelear por los primeros puestos, por los títulos y así nos sentimos bien", concluye el argentino.