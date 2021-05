LA RESIDENCIA dependerá de sí mismo en la última jornada del grupo lucense de la Preferente para seguir segundo y jugar por el ascenso a Tercera División tras empatar ayer a uno en A Pinguela frente al Lemos y el empate también del Santaballés en casa ante la Sarriana. Tras estos dos encuentros, el conjunto de Charly será primero de este grupo y la segunda plaza se la disputarán la Residencia (15 puntos) con el Lemos (14) y el Santaballés (14). La Residencia juega en la última jornada en casa contra el Ribadeo, el Lemos visita el campo del líder y el Santaballés jugará en el Martínez Otero ante el Foz.

El partido en A Pinguela comenzó con dominio del conjunto local en la primera parte. Fue un dominio más bien territorial, sin crear grandes ocasiones de gol. En cambio, la Residencia en una de las pocas veces que se acercó a la portería de Losada anotó el gol. Un lanzamiento de Kevin se fue al palo, el rechace lo cogió Dani Renda y lo cruzó para anotar el primer tanto antes del descanso.

La segunda parte comenzó con un Lemos volcado sobre la meta de Diego Bravos y en el minuto 53 hubo un penalti que transformó Adri Díaz para los locales. Justo a continuación el árbitro expulsó al jugador del equipo visitante Yeray por una dura entrada.

Con uno menos, la Residencia se defendió como gato panza arriba ante las acometidas del Lemos, que no supo encontrar un hueco en la telaraña del equipo de Álvaro Meilán. De hecho, la ocasión más clara fue para Kevin, que se plantó solo delante de Losada, intentó picarla pero el balón dio en el hombro del portero y no fue a gol. El conjunto de Edu Rodríguez lo intentó hasta el final, pero con más corazón que cabeza, con balones al área y con juego directo, pero sin encontrar claras ocasiones de gol.

2-2. SANTABALLÉS-SARRIANA. El Santaballés y la Sarriana empataron a dos goles en un encuentro donde se jugaba más el equipo de Dani Moirón, que necesitaba los tres puntos para seguir en la pelea por la segunda plaza y al final solo pudieron arrancar uno ante el líder.

Un encuentro que en la primera parte fue de poco ritmo, y donde se notó el parón de una semana. Ambos equipos salieron poco enchufados en una primera parte muy fría, y con pocas ocasiones.

Se adelantaron los visitantes con un gol de Adri Armesto, que en una contra cruzó el balón al fondo de la red ante la salida del portero local. Poco después este jugador se tuvo que retirar lesionado por un pinchazo en el abductor.

A los pocos minutos empató el equipo local con un golazo de falta directa de Álex Novás. El golpeo, a un metro del área, se fue por encima de la barrera para acabar dentro de la portería de Javi Liz.

Ya en la segunda parte el encuentro cogió más ritmo y la Sarriana se volvió a adelantar con un tanto de Javichu que remató un centro desde la derecha de Borja en el segundo palo. Con este marcador el conjunto de Charly tuvo un par de ocasiones para sentenciar el partido, pero el Santaballés también apretó con corners y faltas y logró el empate a seis minutos del final con un tanto de David Otero en el segundo palo.

Los locales buscaron la victoria hasta el final pero no encontraron el camino del gol que les hubiera dado el segundo puesto a falta de una jornada. Aún así, no hay que quitarle mérito al equipo de Dani Moirón, que está realizando una gran temporada y siendo el equipo revelación del grupo lucense de la Preferente.