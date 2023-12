La jornada en Preferente | El Residencia cae en el descuento

El Residencia sufrió otro duro revés con una nueva derrota en Mugardos ante el equipo local. Y más teniendo en cuenta que el equipo de Dani Galán dominó la mayor parte del encuentro, pero la falta de efectividad de cara a portería condenó al conjunto lucense.

Entró mucho mejor al partido el equipo visitante. Dominó el duelo y creó muy buenas ocasiones, como una de Roberto. Fruto de la insistencia llegó el gol del Residencia en el epílogo de la primera parte, con un centro de Artai que remató en el segundo palo Andrés.

El conjunto ferrolano salió mejor en la segunda parte, más entonado. Y llegó el gol del empate tras una genial jugada de Do Carmo, que se fue de dos defensores y ajustó un disparo que pegó en el poste y entró en la portería de Diego Bravos.

A partir de ahí, el Residencia volvió a controlar el partido y tuvo tres ocasiones muy claras, dos que sacó el portero y otra que se fue al palo, por parte de Pereira, Roberto y Artai. Y en el 94 llegó el gol del triunfo para los departamentales, obra, de nuevo, de Do Carmo.

Ficha técnica

2 Galicia Mugardos: David Gómez, Javichu (Miguel Agras, min. 63), Jorge García, Brais Yáñez, Borja Pita (Koki, min. 46), Toro, Chis, Moi, Pastur, David Yáñez (Vicente Rodríguez, min. 63) y Do Carmo.



1 Residencia: Diego Bravos, Jorge Cantillo, Martín, López, Adrián, Rasilla, Dani Renda, Andrés, Artai (Iago, min. 53), Pereira y Roberto (Gabri, min. 63).



Goles: 0-1, min. 42: Andrés. 1-1, min. 56: Do Carmo. 2-1, min. 94: Do Carmo.



Árbitro: Alejandro García Mosquera. Mostró cartulina amarilla al visitante Dani Renda.



Incidencias: Partido disputado en el estadio de A Pedreira, buena entrada.

Sofán 1 - Lemos 0

El Lemos no carbura. Cuatro partidos lleva sin ganar y ha sacado dos puntos de los últimos doce en juego. Este domingo perdió en el campo del Sofán en un partido que se decidió por el gol del conjunto local en la primera parte en un desajuste defensivo del Lemos, que llegaba con muchas bajas al partido y que tiró de juveniles para completar la convocatoria.

La primera parte fue muy igualada, con muy pocas ocasiones. La más clara fue una de Mauro, que mandó un balón al palo. Pero en el minuto 19 llegaría el tanto del Sofán, obra de Montero.

La segunda parte también fue muy igualada, quizá el Lemos buscando más la portería contraria por ir por detrás en el marcador. En un campo pequeño como el de O Carral, buscaron balones en largo y juego directo, pero sin ocasiones claras, solo con acercamientos, y sin encontrar el gol.

Ficha técnica

1 Sofán: Pablo, Iván, Noe Pérez, Raúl Pérez, Montero (Dani Pena, min. 60), Iván Parafita (Luca Artemio, min. 73), Fabián, David Bandera (Brais Cancela, min. 91), Martín Pereira, Braian y Miguel Taibo (Javi Souto, min. 73).



0 Lemos: Pablo Losada, Charly (Dani Arias, min. 59), Alami, Sergio (Sanmartiño, min. 79), Nacho, Miguel (Luis, min. 70), Dafonte, Carrasco, Salim (Roberto, min. 46), Mauro y Brais (José Miguel, min. 70).



Goles: 1-0, min. 19: Montero.



Árbitro: Adrián Rodríguez Labrador. El colegiado del partido mostró cartulinas amarillas a los jugadores del equipo local Montero, Braian y David Bandera y al delantero del Lemos Roberto.

Ribadeo 3 - Castro 1

En el derbi lucense que se disputó el sábado en el Pepe Barrera, el Ribadeo fue muy superior a un Castro que hizo uno de los peores partidos de la temporada. Un encuentro que se desniveló en la primera parte con los tantos de Castrín y Ferreiro y donde los de Rafa Casanova intentaron darle la vuelta al marcador en la segunda parte, pero sin encontrar el camino del gol hasta el minuto 90, obra de Álvaro con una falta directa. Antes había marcado Tichu el tercero para los locales con un disparo desde fuera del área.

Curiosamente, el resultado que se dio deja a los dos equipos empatados a puntos en la tabla, con 22. Una situación de calma para ambos, ya que están en mitad de tabla, alejados del descenso y también lejos del ascenso. El Ribadeo ha ganado dos de los últimos tres partidos y el Castro ha ganado uno de los últimos cinco, pero está haciendo una gran temporada, no hay que olvidar que es un recién ascendido a la categoría.