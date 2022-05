Los hermanos Quintela renuevan con el Río Breogán

El Río Breogán ha anunciado este jueves la renovación de Erik Quintela y Sergi Quintela. Los hermanos, que son auténticos "símbolos" del club lucense, amplían su compromiso y seguirán defendiendo los colores del club de su vida.

"Por actitud, por calidad, por compromiso... Sigamos haciendo historia juntos", ha apuntado el Río Breogán a la hora de compartir un vídeo en redes sociales en el que se puede ver a los Quintela caminando por la muralla de Lugo.

Tito Díaz ya avanzaba hace unos días que la renovación de los hermanos era un objetivo prioritario para el club. El director general del Río Breogán hizo referencia en ese momento a que la oferta de renovación también había sido trasladada a Iván Cruz y a que "con respecto a Jordan Sakho su agente ya sabe que tenemos interés en que siga con nosotros".

El dirigente breoganista añadía que "queremos empezar por estos jugadores porque son muy importantes para nosotros. Vamos a ver si conseguimos que sigan".

Del resto de la plantilla, Díaz lo tiene claro. "Me gustaría tener el mismo equipo, está claro, pero sé que no puede ser y por lo tanto lo que hay que intentar es conseguir la mayor continuidad posible", explicó. En este sentido añadió que es evidente que Dzanan Musa "no está en absoluto a nuestro alcance" y jugadores como Bell-Haynes, Rasid Mahalbasic, Tyler Kalinoski o Marko Lukovic "prefieren esperar a que finalice la temporada y valorar las ofertas que tienen".