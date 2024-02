Reivindicación bajo palos

La portería del CD Lugo es, sin duda, la línea del campo que menos dudas ha suscitado a lo largo de una temporada marcada por la irregularidad de juego y resultados. La presencia de dos guardametas consolidados como Gonçalo Tabuaço y Lucas Díaz ofrece al entrenador rojiblanco la seguridad de que, elija a quien elija, la decisión va a ser siempre la correcta. Y es que los dos guardametas están completando una gran temporada y han demostrado su confianza cada vez que han disfrutado de la titularidad.

De hecho, no se puede decir que alguno de los dos sea indiscutible en este curso. Si Tabuaço (22 años) ha sido titular en doce partidos, Lucas Díaz (27 años) lo ha sido en once —incluido el partido de Copa del Rey ante el Mirandés—, y los dos registran números muy parecidos: el portugués ha encajado once goles (0,91 por partido) y el español ha concedido nueve (0,81 por encuentro). Cifras similares que demuestran que la portería es el último de los problemas futbolísticos del equipo lucense.

La presencia de Lucas Díaz en el campo del Real Unión el pasado fin de semana resultó determinante para que el equipo lucense sumara un punto ante el equipo de Irún. Lo fue no solo por la seguridad que dio a lo largo de los 90 minutos a la zaga del equipo de Paulo Alves, sino también por dos estiradas decisivas en la segunda parte. Primero, Díaz evitó un disparo envenenado de Asier Benito en el área que buscaba el ángulo izquierdo de la portería. Minutos después protagonizó una de las intervenciones de la temporada al sacar en la misma escuadra un extraordinario lanzamiento de falta de Oyarzun desde 30 metros.

Dos paradas de un portero que había sido suplente en los últimos siete partidos y que desde la llegada de Paulo Alves no había disfrutado de ningún minuto sobre el césped. Pese a la falta de continuidad en el último mes y medio, el guardameta español se reivindicó en el Stadium Gal de Irún y envió un claro mensaje al entrenador portugués.

La dura derrota ante el Deportivo (0-3) en la segunda jornada de la temporada supuso el primer cambio en la portería rojiblanca del curso. Lucas Díaz empezó el curso de titular con un triunfo en el Anxo Carro ante el Teruel (2-1) pero cedió su puesto a Tabuaço después de encajar tres goles ante el equipo coruñés.

Cuatro suplencias consecutivas precedieron a cuatro titularidades seguidas —Osasuna B, Logroñés, Rayo Majadahonda y Real Unión, cuatro triunfos— que concidieron con la mejor racha de resultados del Lugo en toda la temporada.

Desde entonces, Tabuaço y Díaz se han repartido la portería rojiblanca con mayor protagonismo para el guardameta luso, pero la última actuación del español en el campo del Real Unión de Irún reabre un debate que todo entrenador considera una bendición.

Gonçalo Tabuaço, la única ausencia ante el Osasuna B

A excepción de Gonçalo Tabuaço, que se recupera de una operación de apendicitis, Paulo Alves dispone de toda la plantilla en perfecto estado de forma para afrontar la visita del filial del Osasuna, que saltará al campo del Anxo Carro este próximo domingo a partir de las 19.00 horas.

Los apercibidos

Johaneko, Thiago Ojeda y Gorka Pérez están a una sola tarjeta amarilla de la suspensión y deberán tener cuidado este fin de semana si no quieren perderse el duelo de la siguiente jornada, contra el Teruel.

Un rival directo

El Osasuna B ocupa actualmente la duodécima posición del grupo 1 de Primera RFEF con solo dos puntos menos que el CD Lugo de Paulo Alves. Un triunfo ante el equipo rojillo distanciaría a los lucenses en la clasificación.

Un triunfo en 2024

El filial del Osasuna solo ha sumado una victoria, contra el Logroñés (3-0) en los cinco partidos que ha disputado este año. De hecho, visita el Anxo Carro después de una derrota en casa ante la Ponferradina (0-1) y tres empates consecutivos.

El partido de la primera vuelta

El Lugo sumó los tres puntos en el partido de la primera vuelta gracias a los goles de Nacho Quintana y Víctor Narro. Unai Buján recortó distancias al final en un partido en el que Lucas Díaz fue titular en la portería lucense.