Valores por encima de todo, por delante del marcador, del juego, por delante de la fortaleza física. Valores para mostrar que el rojo y el blanco en una camiseta es sinónimo de compañerismo, esfuerzo, solidaridad, felicidad, de pensar solo en el instante actual y disfrutarlo con el resto de los compañeros se gane o se pierda. El CD Lugo Genuine volvió al césped el pasado fin de semana después de más de un año parado por la pandemia. Lo hizo con la misma alegría que siempre para retomar una actividad que mejora la vida de sus integrantes.

El club rojiblanco participa desde 2018 en la Liga Genuine, una competición creada en la campaña 2017-2018 por la LFP para que personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar del fútbol.

El Lugo jugó dos campañas, la 2018-2019 y la 2019-2020, interrumpida por la pandemia del covid y completada con el torneo del fin de semana pasado en Tarragona.

El coronavirus había frenado una iniciativa que involucra a más de una treintena de jugadores de toda la provincia. Tras más de un año parado, el CD Lugo Genuine volvió a los entrenamientos en el mes de octubre y ya participó en su primer torneo pospandémico.

"Comezamos a adestrar o mes pasado. Estivemos case dous anos parados, desde o comezo da pandemia. A última fase que xogaramos fora a finais de xaneiro do 2020 en Sevilla. A partir de marzo dese ano se suspendeu todo e ata hai un mes non retomamos a actividade", declaró Pablo Valiño, uno de los cuatro entrenadores de un cuerpo técnico integrado también por Míchel Trashorras, Nerea Darriba y Álvaro Fernández, además de María Taboada, que se ocupa de tareas de intendencia.

"Soemos adestrar tres venres ao mes, se é factible. Este mes anterior foi distinto. Traballamos tres semanas seguidas case porque non tiñamos máis tempo para acudir este pasado fin de semana a Tarragona", relata el técnico.

El objetivo de esta actividad es que realicen una actividad física pero siempre con el aspecto lúdico como eje. "Os adestramentos consisten nunha parte inicial de activación e logo facemos o físico e o técnico", dice Valiño, quien recalca que "os adestramentos teñan sempre un compoñente lúdico para que eles o pasen ben ao mesmo tempo que melloran".

"O que intentas é axudarlles no que poidas. Axúdaslles a que se coloquen se están algo perdidos, pero non lles apreto nada, esa é a esencia. O que tentamos é que desfruten, que vaian collendo algún concepto", detalla.

Junto con los entrenamientos, los jugadores del Genuine acuden a torneos —varios por temporada— organizados por la Liga con los equipos de la Primera y la Segunda División española. Son 16 futbolistas los que se pueden convocar, pero los que no acuden a un campeonato lo hacen al siguiente. Todos juegan en el Genuine.

"Vívese un ambiente incrible. Todo o mundo vai con todo o mundo", subraya Valiño

"O noso obxectivo non é deportivo. Se se gaña, pois mellor, pero non é o principal", declara Valiño. "Dámoslles valores como o compañerismo, solidariedade, se un rival se manca que se interesen por él. Tentamos que eles teñan ese valores moi dentro e eles os teñen moito mais que outra xente. Calquera que mire un partido ou un adestramento quedaría sorprendido".

"Vívese un ambiente incrible. Todo o mundo vai con todo o mundo. Os equipos e as aficións se animan uns aos outros, é un ambiente xenial do que deberían aprender os demais".

JUGADORES. Manuel Cambiazo es uno de los jugadores que forman parte de la plantilla del Club Deportivo Lugo Genuine, de la que asegura que es su "segunda familia" por todo lo que disfruta y aprende con ellos. "Mis compañeros son maravillosos, aprendo poco a poco de ellos y le debo todo a Nerea Darriba por meterme en el equipo. Me siento genial, como renacer de nuevo. Los quiero a todos mogollón", dice Cambiazo.

Otra integrante del equipo es Lucía Montero, que asegura que lo suyo es "el control y el pase" y que juega en defensa o en ataque en función de lo que le pida su entrenador. "Disfruto mucho porque es lo que más me gusta. Me encanta viajar, aprender de entrenadores y compañeros". Lucía se incorporó al equipo en 2018 y desde entonces "he mejorado mucho", asegura, sobre una competición cuyo lema principal es 'compartir antes que competir', algo que todos sus miembros llevan al máximo sentido de la expresión.

Cuatro periodos por duelo y que jueguen todos

Cada encuentro de esta competición tiene cuatro periodos de diez minutos cada uno. Cuando un parcial termina, el siguiente se empieza de nuevo con 0-0 en el marcador. El resultado final del duelo es la suma de cada parcial ganado por cada equipo.



En los tres primeros cuartos tienen que jugar todos los integrantes de cada equipo y no se pueden realizar cambios, salvo por lesión. En el último sí hay sustituciones permitidas en los equipos.



Embajadores de la Liga

En cada torneo se produce la visita de algunos de los embajadores de la Liga, que son exfutbolistas o técnicos muy conocidos en la competición española. En el último, en Tarragona, acudieron César, el exportero del Real Madrid, el Valencia o el Valladolid, o Marcos Senna, ex del Villarreal y exinternacional español.