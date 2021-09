David Alonso: el regreso de un campeón a Lugo

Hablar de kickboxing en Lugo es hablar de David Alonso. Un campeón, un referente que llegó a lo más alto y que, por motivos laborales, se vio obligado a abandonar la práctica deportiva para instalarse en Asturias.

Allí aparcó durante un tiempo su verdadera pasión, pero empezó a desarrollar una necesidad que hoy, un lustro después, vuelve a estar satisfecha. Y es que David Alonso ha vuelto a Lugo, y eso significa que el kickboxing ha vuelto a David Alonso.

"El trabajo me obligó a volver a Asturias y he tenido un parón de cinco años porque con 43 dependo más de mi trabajo, que es lo que me da de comer, que del deporte", explica. En estos cinco años, reconoce, su actividad ha sido exclusivamente laboral. "Dejé el deporte de lado. Me he dedicado plenamente a mi trabajo pero ahora he encontrado nueva estabilidad en Lugo que me permite hacer lo que más me gusta".

Lo que más le gusta a David Alonso es el kickboxing. Aquí se hizo un nombre, primero formando a campeones en diferentes categorías autonómicas, nacionales e internacionales, y luego siendo él el protagonista de los éxitos, con títulos importantes, como el Europeo que le ganaron a Emilio García «en su propia casa» o la clasificación entre los diez primeros del mundo entre los profesionales de las categorías superligero y ligero. "Competimos varios años a nivel muy alto y la verdad es que dejamos el pabellón muy alto", recuerda, orgulloso, David Alonso.

Por todo ello, su regreso a la ciudad se celebra por todo lo alto. Lo celebra él, que retoma la actividad que más le llena como deportista, y lo celebran los amantes del kickboxing que durante estos años han vivido una especie de solar formativo. "Hay gente que quería que volviera. De hecho, el promotor de todo esto es Daniel, antiguo alumno mío que tiene ganas de volver a competir. Y nada, el objetivo es lograr un nuevo campeón de España lucense. Sería el cuarto", apunta.

El gimnasio Sculture le ha dado la oportunidad, cada martes y jueves -entre 20.00 y 21.30 horas- de retomar las clases de kickboxing para gente que se inicia en este deporte y para aquellos que ya dominen su técnica. "La acogida ha sido buenísima y ya tenemos un grupo variado de unas diez personas que disfrutan de esta disciplina", dice.

Dos mujeres y ocho hombres que aprenden las bases de un deporte que, según Alonso, sufre un "estigma, porque la gente cree que esto es subir a 'ring' y pelear y es todo lo contrario, lo puede practicar cualquiera, a cualquier edad y con cualquier condición física".