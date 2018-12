Refuerzos en remojo

El entrenador del Lugo, Alberto Monteagudo, hizo un repaso a su inicio como técnico en el Ángel Carro en el programa Por la escuadra que se emitirá a través de la página web de este periódico a lo largo del día de hoy. El manchego aseguró que "el paso al frente" de algunos jugadores del primer equipo puede hacer que el club no tenga que acudir al mercado de invierno. Además, reveló las fortalezas del grupo, alabó el papel de los veteranos y aseguró que la ciudad "respira fútbol".

Mercado invernal

El preparador albaceteño indicó que "ahora mismo" no piensan en refuerzos. "Me gustaría darle una pincelada al equipo en junio, lo que sería una buena señal. Las plantillas en mis equipos las he hecho siempre yo, con el director deportivo de la mano porque no entiendo otra relación que no sea esa. Si en un momento puntual hay que mejorar alguna cosa lo intentaremos, pero ahora mismo no pensamos en eso. Hace tres días no teníamos gol y en el partido anterior hicimos cuatro. Vamos a dar tiempo para ver si reaccionan jugadores que no están jugando, si los que están ahora siguen así... Vamos a ver si hay alguna carencia y la solucionamos, pero si podemos seguir con todos lo haremos, porque estoy muy contento con los que tenemos", declaró. "Algunos jugadores han dado un paso al frente", añadió Monteagudo.

Peso de la afición

Sobre la afición, Monteagudo indicó que "en Lugo se respira fútbol, pero es verdad que, a veces, cuando se lleva tiempo en la categoría, como los siete años del Lugo, hay que pensar lo que es estar en un lugar. En Alicante matarían por estar en Segunda, en el Cartagena igual, con siete mil abonados. Al Lugo creo que lo valora la afición pero creo que debería hacerlo aún más. Que este club esté en Segunda es un éxito. No por potencial, porque lo tenemos, sino porque hay ciudades muy grandes que no están en Segunda y no se lo han ganado y el Lugo sí. Es una maravilla estar entre los 42 mejores del fútbol español".

Puntos fuertes del equipo

Monteagudo resaltó que "una de las virtudes del equipo es que podemos tener varias caras durante el partido. Somos capaces de jugar al fútbol, pero también agazaparnos un poco y esperar para salir rápido a la contra con la sensación de matar a cualquier equipo".

Elementos a impulsar

En cuanto a lo que el Lugo puede impulsar en su juego, afirmó que "me gusta que se puedan hacer cambios de juego. Es un equipo que juega en corto y lo hace bien y por eso le cuesta mirar hacia el otro lado. Esto lo trabajamos cada semana para ver si hacemos más cambios y poder hacer unos contra uno por fuera con futbolistas como Lazo, por ejemplo".

Buena acogida de su idea

La idea de juego de Monteagudo -"Me gusta el fútbol vertical y con control del juego con un objetivo: que es llegar a la portería", aseguró- tuvo un gran calado en la plantilla. "Por la sensación que tengo creo que estaban deseando ir un poco más arriba, a buscar al rival, al robo en campo contrario. Cuando les propuse eso vi unas caras de estar convencidos de que podíamos ser mejores y de que podíamos ir más arriba durante fases del partido".

Papel de los veteranos

El preparador rojiblanco manifestó, sobre el vestuario del Lugo, que "la afición puede estar muy satisfecha porque creo que tiene un grupo de jugadores comprometidos. No hubo un solo partido en el que hayan hecho un mal entrenamiento y en otros sitios sí pasa". "Creo que si los veteranos de un vestuario son buenos el vestuario es bueno. Al final, un chaval de veinte años no le complica la vida a un entrenador. Aquí, los Pita, Seoane, Iriome, Juan Carlos... ese tipo de jugadores son ejemplos de trabajo y de normalidad y eso hace que el día a día del Lugo sea muy tranquilo", añadió.