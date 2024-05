Una reforma del Anxo Carro que no llega

Las cosas de palacio van despacio. La esperada y necesitada remodelación del Anxo Carro, prometida por Tino Saqués desde hace años, no se producirá en 2024. El secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete Lasa, confirmó este martes lo que era un secreto a voces: que la adjudicación de las obras todavía no se ha hecho efectiva, y que, por tanto, no existe redacción de proyecto a la vista.

"Está a punto de adjudicarse el proyecto; depende de la mesa de contratación", reconoció este martes Lete Lasa en Lugo. "Lo que se va a adjudicar, además, es la redacción del proyecto de adecuación del estadio a los requerimientos y condicionantes que ha puesto LaLiga", puntualizó. "Esto es lo que se va adjudicar en un plazo de tres meses, unas 13 semanas, así que estamos todos pendientes de formalizar ese contrato", añadió el representante de la Xunta.

"A partir de ahí tocará redactar la obra, que ya es otro cantar", explicó. "El anteproyecto estudiaba una inversión cercana a los tres millones de euros, hablamos de una reforma muy importante para el Anxo Carro y la ciudad de Lugo", continuó Lete Lasa.

Al ser preguntado por las declaraciones que Tino Saqués realizó el pasado mes de octubre, en el que aseguraba que las obras arrancarían al término de la actual temporada -es decir, a lo largo de este verano-, Lete Lasa fue tajante: "imposible".

"Es imposible, porque hay que adjudicar la redacción del proyecto y eso no va a suceder antes de los próximos tres meses. Eso nos permitirá hacer los pliegos para redactar la obra... diría que antes de finales de año es imposible".

En este sentido, Lete Lasa confirmó que la intención de la Xunta, una vez superados todos los pasos burocráticos para desarrollarla, es que la obra sea compatible "con el uso del estadio", algo que permitiría, por ejemplo, ejecutar dicha remodelación durante la próxima temporada.

En octubre del pasado año, Saqués señaló que el club estaba "a la espera" de reunirse con Alfonso Rueda "para dejarlo todo plasmado en un convenio".