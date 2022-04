Toda una referencia y un fijo en el Medio Maratón Cidade de Lugo-El Progreso; y es que el atleta soriano Abel Antón estará en la cuarta edición de la prueba lucense, prevista para el domingo 22 de mayo.

"Lo más importante es que se vuelve a hacer la competición después del parón obligado por la pandemia, lo importante es volver a participar y que esta prueba sea un referente a nivel de Galicia y a nivel nacional. Creo que ya lo ha conseguido y ahora está mejorando para ser una de las mejores medio maratones de España", señaló Abel Antón.

El atleta se muestra encantado de volver a la capital lucense. "Es un placer que hayan contado conmigo desde el primer día. Desde la primera edición que se hizo. Prácticamente me considero su embajador de lujo y la verdad es que todos los años vienen atletas referentes como puede ser Fermín Cacho o en esta ocasión Reyes Estévez; es una prueba nueva y muy bonita. El primer año fue por encima de la muralla y ya cuando consigues más participantes tienes que cambiar y ahora se ha conseguido un circuito mucho mejor, en el que se pueda correr más rápido. Se ha mejorado mucho con el tiempo y con los años", manifestó.

Abel Antón también habló sobre cuáles son sus objetivos para esta cita. "Siempre me marcó algún objetivo. Últimamente estoy corriendo los medio maratones a 1.22 o 1.24 horas, un poco lo que decida la organización. La ultima vez hice de liebre para los que querían correr en una hora y media, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ayudaré en lo que sea necesario y con unos ritmos a los que pueda ir perfectamente", dijo.

Al atleta español también le gusta esa novedad de que se disputa un 10K coincidiendo con el Medio Maratón. "Está bien porque a mucha gente le puede costar un medio maraton, son muchos kilómetros y si no te has entrenado o no estás acostumbrado, pues se hace muy larga. Ese tipo de pruebas es mejor para esa gente que se sienta más cómoda y puede incluso darle más reconocimiento a la prueba", indicó.

El deportista, a menos de un mes para la cita, dio sus últimos consejos a los participantes. "El que no se haya entrenado mucho hasta ahora, que no se ponga porque el entrenamiento tiene que estar prácticamente hecho y ahora lo que queda es ir bajando de ritmo para que el día de la carrera se encuentran descansados. Si quieres hacer ahora lo que no hiciste antes, llegarás agotado a la carrera y no te va a salir bien. Es un período de bajar cargas y descanso, además de cuidarse con el tema de la alimentación y la hidratación, que no estrenen zapatillas nuevas para la carrera, que las tengan dadas de sí", manifestó.

Finalmente, Antón habló sobre el aspecto físico y mental en los deportistas. "Las dos son necesarias y complementarias. Si uno ha entrenado bien mentalmente va a estar bien, si uno no se ha entrenado bien sabe que no hizo las cosas bien, esa situación le va a afectar en la carrera", concluyó.