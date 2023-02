"Recuperé mi mejor versión"

La federación española de baloncesto hizo pública este martes la convocatoria de la selección masculina en la que, como adelantó este diario, figura el jugador del Río Breogán Sergi García.

El base balear ya cuenta con seis internacionalidades absolutas y la última ocasión que jugó con el equipo nacional fue en la temporada 2020-21 cuando militaba en el Andorra. El jugador comentó este martes que la convocatoria "fue una sorpresa positiva. Estoy muy contento e ilusionado de poder estar ahí y creo que es un premio porque estoy haciendo las cosas bien".

Después del largo paréntesis entre su última aparición en la selección y esta llamada, Sergi García está dispuesto a aprovechar la oportunidad. "Voy con la sensación de que vengo de hacerlo bien con mi equipo, estoy con mucha seguridad y ahora más todavía". El jugador no perdió la oportunidad de referirse a su equipo y en su influencia para volver a contar para Sergio Scariolo. "Cuando llegas a un equipo nuevo siempre tienes alguna duda, pero en Lugo desde el primer día me sentí muy bien, estoy muy a gusto y esto me ha ayudado a recuperar mi mejor versión como jugador. Desde luego tengo mucho que agradecer al club", indicó.

España ya está clasificada para disputar el Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas del próximo verano, por lo tanto, los encuentros a disputar el jueves 23 en Reikiavik ante Islandia y el día 26 en Cáceres frente a Italia carecen de trascendencia clasificatoria. Aún así Sergi García tiene claro que "da igual que ya estemos clasificados. Hay que darlo todo porque no siempre tienes la posibilidad de jugar en la selección. Voy a disfrutar de la experiencia y a ayudar en todo lo que pueda. Ya dije que voy con mucha ilusión".

La competición para el Río Breogán se suspende hasta el cuatro de marzo en el que recibirá en el Pazo la visita del Betis. Para Sergi García, el parón competitivo, este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey y el siguiente por las ventanas Fiba, vendrá bien a su equipo. "Seguro que nos favorece. Será tiempo para recuperar a Sergi Quintela y las molestias de Bamforth y también porque no viene mal un descanso para coger fuerzas y un impulso para afrontar el tramo final de la competición. Estamos siendo sólidos y queremos seguir así, a ver hasta donde podemos llegar al final de la competición".

INTERNACIONALES CON ESPAÑA

En el Río Breogán, a lo largo de su historia, militaron 18 jugadores que en algún momento de su carrera fueron internacionales con la selección española. Sin embargo, la lista es mucho más reducida si se atiende solamente a aquellos que fueron convocados cuando vestían la camiseta celeste. En este caso se encuentran solo tres jugadores, el lucense Manel Sánchez, el porriñés Javi Rodríguez y el balear Sergi García.

En la etapa anterior a la Liga ACB, es decir antes de 1983, el río Breogán contó en sus filas con jugadores que anteriormente habían sido convocados para jugar con España: Ángel Serrano, Alfonso Martínez o José María Soler.

Desde la temporada 1983-84, fueron quince los jugadores internacionales con España que lucieron la camiseta breoganista. Además de los ya citados Javi Rodríguez, Manel Sánchez o Sergi García hay que añadir a Santi Abad, Alfons Albert, José Miguel Antúnez, Manel Bosch, Romás Carbajo, Óscar Cervantes, Alberto Corbacho, Arturo Llopis, Alfonso Reyes, Julio Torres, Sergi Vidal y el miembro de la actual plantilla, Víctor Arteaga.