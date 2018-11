Joaquín Ruiz Lorente: "Recuerdo las cañas y las tapas de Lugo"

JOAQUÍN RUIZ LORENTE, zaragozano de nacimiento que jugó en el Breogán, donde se retiró profesionalmente, y antes en el equipo de su ciudad, echa la vista atrás desde China, donde ejerce como entrenador.

Actualmente entrena en la Liga china. ¿Qué nos puede contar de esta experiencia?

Es una Liga más estilo NBA que estilo europeo. Hay excelentes americanos y los jugadores chinos cada vez mejoran más su nivel competitivo. Se juegan partidos prácticamente cada dos días y apenas entrenamos. Tienes que estar preparado muy bien física y mentalmente para afrontar una competición altamente exigente en estos aspectos.

Cada vez hay más jugadores que emigran a esa Liga. ¿A quién le ha sorprendido encontrarse por allí?

Hay muy buenos extranjeros. Jugadores que han destacado en Europa como Darius Adams, Keith Langford, Malcon Delaney... pero quizás Jimmy Fredette es el jugador que más me ha llamado la atención por la cantidad de recursos ofensivos que tiene.

¿Cómo se adapta a la cultura china un hombre del norte como Ruiz Lorente?

Pues con paciencia -ríe-, humor, tolerancia y sabiendo que soy yo el extraño y que tengo que ser yo el que tiene que hacer el esfuerzo por entenderles e integrarme. También tengo que decir que me están ayudando mucho a que todo sea más fácil y que he tenido la suerte de llegar a un club muy profesio nal, pero que al mismo tiempo potencia un ambiente familiar en todos los órdenes.

¿Con qué momento deportivo se quedarías de tu paso por Zaragoza?

Como jugador son varios momentos: los títulos de campeones de España júnior y la Copa del Rey. Como entrenador ayudante nuestro primer ascenso a la ACB. Como primer entrenador haber conseguido 18 victorias mi primer año y haber jugador la Copa del Rey.

Había un 'despistado' que me preguntaba siempre por mis 'hermanos' y me hablaba de cuánto le gustaba cómo jugaban a fútbol

¿Y de su paso por Breogán?

Deportivamente puedo decir que fue el último equipo en el que jugué antes de retirarme y eso siempre es especial. Pero de mi paso por Lugo me quedo con el cariño de los integrantes del equipo: los técnicos, Miguel, Miri, Fran, Chete o jugadores como Nacho Biota, Loncar o Richi González, entre otros.

En el global de su carrera, ¿se vio en Cantabria el esplendor de Ruiz Lorente o se queda con algún otro momento?

Sí, quizás me pasó algo como el vino, que cuantos más años, mejor -ríe-. Creo que alcancé mi madurez deportiva y disfruté mucho jugando cada año luchando por salvarnos con un presupuesto escaso, pero con jugadores y una afición muy entregados a la causa.

En su momento, el CAI fue de los pocos que subieron a la ACB desde LEB y ha conseguido quedarse. La entrada de Burgos y Breogán se está usando como ejemplo de aficiones que engrandecen la competición. ¿Cómo valora esta apertura de la ACB?

Creo que es aire fresco para la competición y eso siempre es bueno. Además, el público responde apoyando a su equipo incondicionalmente después de años deseando volver a la máxima categoría. Solo hay que tener paciencia, ir paso a paso, sabiendo que el primer año es difícil en todos los aspectos y que la unión de todos los estamentos es la clave del éxito.

¿Qué consejos da a sus jugadores que usted no se aplicaba como jugador?

Les doy los que me aplicaba porque siempre fui muy disciplinado para así compensar mis carencias técnicas. Sobre todo, les digo que disfruten y pongan pasión en todo lo que hacen. Tienen que buscar la excelencia personal para así poder ayudar al equipo.

De la ciudad de Lugo, ¿qué echa de menos y qué no?

Recuerdo con cariño las cañas y las tapas que nos tomábamos con los compañeros después de entrenar. Sin lugar a duda una de las mejores ciudades de España en este aspecto. Vuestra empanada y el pulpo (se me hace agua la boca recordándolo). Me encantaba correr por el río y por la muralla. Pero me quedo con vuestra hospitalidad. Me sentí muy cómodo a nivel personal.

Alguna anécdota que recuerde con especial agrado de su paso por Lugo?

Sí. Había un 'despistado' que me preguntaba siempre por mis 'hermanos' y me hablaba de cuánto le gustaba cómo jugaban a fútbol. Me confundía con los hermanos Llorente -Julio y Paco- cuando mi apellido era realmente Lorente. Yo le seguía la corriente y nunca le corregí.

Nombre: Joaquín Ruiz Lorente (Zaragoza, 1966).

Historial: Base de 1,87 que se inició en Zaragoza y terminó su carrera como jugador en Lugo. Como entrenador debutó también en Zaragoza. Actualmente entrena en la Liga china.

Trayectoria como jugador:

1983-86; ACB. CAI Zaragoza.

1986-87: Primera B. Coronas Las Palmas.

1987-91: ACB. CAI Zaragoza.

1991-93: ACB. Unicaja.

1993-94: ACB. Pamesa Valencia.

1994-95: ACB. Huesca.

1995-97: ACB. CB Gran Canaria.

1997-01: ACB. Cantabria Lobos.

2001-02: ACB. Leche Río Breogán.

Trayectoria como técnico:

2014-15: ACB. Basket Zaragoza.

2016: Selección de Panamá.

2016-: Liaoning Flying Leopards.

Muy personal

Un vicio confesable:

El chocolate, de verdad que me vuelve loco.

Una virtud:

La sinceridad.

Un defecto:

Sufro mucho cuando alguien me decepciona.

Una manía:

Como jugador tenía muchas, ahora apenas. Pero me santiguo siempre antes de despegar con el avión.

Algo que odias:

La hipocresía.

Alguien al que admires:

A mis padres, sin duda.