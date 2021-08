Desde su marcha por la puerta de atrás del FC Barcelona, Quique Setién apenas había dejado declaraciones públicas. El entrenador cántabro no ha vuelto a coger las riendas de ningún equipo desde su destitución en agosto de 2020 tras caer por 2-8 ante el Bayern de Múnich. "Ahora mismo no me veo entrenando otra vez, he perdido todo el interés", explica el técnico cántabro en una extensa entrevista en Jot Down, en la que se repasa su larga trayectoria en el mundo del fútbol.

En ella, una vez más, Setién vuelve a mostrar su cariño por la etapa que pasó en Lugo. Recuerda que hasta la llamada de José Bouso en 2009, su carrera como técnico apenas había despuntado. El cántabro cuenta que la oferta del CD Lugo era tan baja que pensó que iba a tener que poner dinero para vivir en la ciudad de las murallas con su familia. Sin embargo, aceptó. E hizo historia con el club rojiblanco.

Setién dice que esa fue "probablemente" su mejor etapa. "Me llevaba muy bien con el presidente y había muy buena conexión con la gente de ahí. Y eso que nos costó subir porque siempre nos quedábamos a las puertas, pero jugamos muy bien al fútbol, nos divertimos mucho", explica el entrenador que cambió el destino del Lugo y lo llevó a Segunda División, de donde no se ha movido en una década.