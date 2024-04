Una reacción difícil

La 2023-2024 es, hasta la fecha, una temporada para olvidar en el Club Deportivo Lugo. Lejos del objetivo que se marcó el pasado verano, el equipo que dirige hoy Roberto Trashorras se encuentra más cerca del descenso que del ascenso, una situación que desata las alarmas a falta de siete jornadas para el final de la competición. Siete jornadas que, para colmo, arrancan con dos visitas a domicilio consecutivas ante dos de los mejores equipos del grupo 1 de Primera RFEF: el Celta B y el Barcelona B.

El horizonte del Lugo no despierta optimismo. La realidad, y los datos, son incontestables. No se le escapa a nadie que la temporada, lejos del aprobado, no está a la altura de las expectativas que despertó el club con una renovación total de la plantilla. El mensaje desde dentro siempre fue de aspirar a todo en una campaña que se presuponía de transición para volver a la Segunda División lo antes posible, pero lo que ha ocurrido es que el Lugo se ha estrellado contra un muro que ya debería ser conocido en el fútbol gallego, porque es el mismo que ha frenado la trayectoria del Deportivo en los últimos años.

Un solo triunfo en seis partidos es el pobre balance que ha ofrecido el equipo rojiblanco con Roberto Trashorras en el banquillo. El de Rábade mejoró el aspecto visual del juego de su equipo, pero no ha transformado ese control en resultados.

Sus números recuerdan a su predecesor en el cargo. El portugués Paulo Alves también logró dos triunfos en los ocho partidos que dirigió -incluida la visita copera ante el Atlético de Madrid-, y de hecho, fue despedido tras su segunda victoria (Teruel, 1-2).

Entre Paulo Alves y Roberto Trashorras, pues, son tres las victorias que ha sumado el Lugo desde que Tino Saqués tomara la decisión de despedir a Pedro Munitis el pasado 17 de diciembre. El cántabro había ganado siete partidos en Primera RFEF y se encontraba a solo tres puntos de la zona de play off. De hecho, solo en octubre el Lugo de Munitis ganó más partidos (4) que los equipos de Paulo Alves y Roberto Trashorras en los últimos tres meses y medio.

Los datos invitan a la reflexión y demuestran, entre otras cosas, que los cambios en el banquillo no han tenido el efecto deseado, más bien al contrario, y que el equipo ha empeorado a nivel clasificatorio con el paso de los meses. De estar a tres puntos de los puestos de play off cuando llegó Paulo Alves, el Lugo está ahora a 13. De tener el descenso ocho puntos atrás y con dos tercios de curso por jugarse, a tenerlo ahora con seis y a falta de siete partidos. Preocupante.