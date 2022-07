El Rayito no tiene miedo en el ring

El debut de Juan Felipe Quinbayo en competición oficial dejó claro que Lugo cuenta con una nueva promesa en el mundo del boxeo. El joven púgil, de tan solo 12 años, comenzó a entrenarse en noviembre del año pasado y ya ha logrado una medalla de plata en el campeonato de España en edad escolar, que se disputó en Pola de Laviana (Asturias).

El torneo fue una gran experiencia para Quinbayo. El primer día de competición disputó la semifinal. Admitió estar "nervioso" ante la cita, pero una vez arrancado el combate, los nervios se fueron para dar paso a la "confianza". Los golpes y el rápido movimiento de pies del boxeador lucense decantaron la batalla a su favor.

El pasado domingo 10 de julio disputó la gran final de su peso (40 kilos) en categoría cadete. El joven indica que fue una cita "más difícil", ya que el rival era duro y, además, los nervios le jugaron una mala pasada. No fue capaz de conseguir el oro, pero la plata es un premio satisfactorio para arrancar. "Me sentí mal al principio por perder, pero tengo que estar contento", señala.

Antes del boxeo, Juan Felipe solo practicaba natación. En el Club PortaMiña de Lugo ya consiguió un par de medallas de plata-en estilo mariposa y libre-. A pesar de los buenos resultados, llegó el cambio de deporte. Casualmente, su padre se inscribió en el gimnasio de Alberto Piñeiro, Piña. El preparador lucense sugirió a Juan Felipe la opción de probar con el boxeo. Desde ese momento, esta disciplina es parte de su día a día.

El Rayito, como es apodado por su rapidez y reflejos a la hora de esquivar los golpes del rival, se entrena todos los días de la semana para seguir mejorando. El joven admite que acaba todas las sesiones con Alberto Piñeiro "bastante cansado". La disciplina y el trabajo son claves en este deporte de contacto y es algo que su entrenador no deja de inculcarle.

SUS PADRES. El boxeo es un deporte en el que, evidentemente, se reciben golpes. Este hecho podría generar desconfianza en muchos progenitores a la hora de dar permiso a sus hijos para practicarlo. No es el caso de los padres de Juan Felipe, que ven con buenos ojos que el Rayito se suba al ring porque a él le gusta.

Quinbayo asegura no tener miedo cuando pelea. "Soy consciente de que recibes, pero no me asusta", dice. La promesa lucense sabe que tiene mucho que mejorar, sobre todo algún aspecto específico como la guardia. Detalles que pulir y experiencia.

A su corta edad, se muestra ambicioso. "Me gustaría llegar a ser campeón de España", dice. De la mano de Alberto Piñeiro, alguien que sabe lo que es el éxito, espera llegar lo más lejos posible en el boxeo. La verdad es que parece que el futuro de este deporte en Lugo está en buenas manos.

Piña destaca que el joven púgil es rápido y valiente

El excampeón de España del peso medio en 2016, Alberto Piñeiro, Piña, hace años que colgó los guantes para instruir a jóvenes en la ciudad de Lugo. Juan Felipe Quinbayo es uno de los boxeadores con más potencial que han pasado por su gimnasio y ya lo demostró en su primer torneo.



El preparador lucense se deshace en elogios hacia el joven púgil, pero prefiere centrarse en el presente, sin fijar grandes metas futuras. "Triunfará si las lesiones lo respetan y sigue entrenando duro", responde cauto.



Cuando se le pregunta por las cualidades más destacadas, Piña resalta la rapidez y la valentía del joven. Además, Juan Felipe Quinbayo cuenta con una característica fundamental, la inteligencia sobre el ring, algo que no todos tienen y que puede ser diferencial.



El Rayito se siente cómodo practicando boxeo y se mueve como pez en el agua cuando está compitiendo. La ayuda de Alberto Piñeiro es otro aspecto clave para él. "Me siento muy bien siendo entrenado por él, me motiva mucho", confiesa.



PRÓXIMO DESTINO. Piñeiro ya busca nuevos horizontes para probar a su pupilo. El próximo octubre habrá veladas en Avilés y parece una ocasión idónea para ver al Rayito Quinbayo en acción.